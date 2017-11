Ixachi llevará gas a donde más se necesita: González Anaya

Una de las bondades de Ixachi, el campo petrolero en tierra más importante de los últimos 15 años recién descubierto por Pemex, será que el gas extraído de este yacimiento llegará al Sur del país, donde la necesidad de este energético es mayor, detalló José Antonio González Anaya, director general de Pemex.



“Hay una cosa que nos entusiasma, cerquita de ahí pasa el gasoducto de 48 pulgadas, entonces lo vamos a poder canalizar rápidamente al sistema de gas hacia el Sur que nos hace mucha falta, a todo el sistema de gas, pero hacia el Sur especialmente”, declaró en entrevista con El Financiero.

Sobre la rentabilidad del campo, que pudiera estar en duda al ser un yacimiento donde se estima que 60 por ciento del contenido es gas, cuyo precio es mucho menor al del petróleo por la amplia producción en Estados Unidos, el director afirmó que está prácticamente garantizada.



“No hay duda de la rentabilidad, estamos muy optimistas, pero siempre las cosas se pueden complicar. La sísmica nos da muy buenos números, la roca se puede complicar, pero antes de hacer el anuncio, yo ‘torturé’ a los ingenieros para asegurar, ver si estamos seguros de los números, qué ha pasado, cómo lo estamos sacando, entonces estamos seguros que éste es un buen yacimiento, que va a tener buena rentabilidad”, declaró.

González Anaya señaló que existe la posibilidad de que la estatal mexicana busque un socio para este campo localizado 72 kilómetros al sur de Veracruz.



“Va a depender de si entra en nuestra especialidad, Pemex es un experto reconocido mundial en la explotación de aguas someras y de ciertos tipos de suelos y de rocas, si el yacimiento, ahora sí que déjame utilizar un anglicanismo tenístico, entra en nuestro sweet spot, lo vamos a sacar nosotros.



“Si por alguna razón resulta que hay ciertas cosas que alguien más es experto pues bueno conseguiremos un socio”, expuso.



EN REFINACIÓN Y ROBO... AÚN FALTA



Si bien el 2017 será el año con mayor inversión en el mantenimiento y reconfiguración de refinerías, los resultados tanto de producción de petrolíferos como de combate al robo de gasolinas aún no se verán, aceptó el director general de Pemex.



“Octubre también va a ser un mes malo, lo anticipo de una vez, ha seguido temblando en Salina Cruz y no ha podido entrar en línea, ya empezó el proceso de arranque pero pues ya claramente no se reflejó en octubre, yo esperaría que noviembre mejoré un poquito.



“Este año todavía va a ser difícil para refinación, pero yo espero que con toda la inversión que estamos poniendo en mantenimiento el 18, se vea mejor que el 17 y el 19 mejor que el 18”, indicó.



Sobre el robo de hidrocarburos detalló que hay una reunión semanal entre la Procuraduría General de la República, Pemex y la Secretaría de Hacienda de la que ya han salido resultados, pero no se verán en 2017.



“El Secretario de Hacienda nos convoca cada semana, dos horas al Procurador General de la República y a mí a ver el tema de robo de combustible y estamos viendo algunos avances interesantes que pronto vamos a dar los detalles.



“Este año seguramente en promedio va a ser peor que el año pasado, pero vamos a traer una tendencia a la baja”, reveló.



Cuestionado sobre los señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) respecto a que el costo de producir nacionalmente es menor en 61 por ciento a importarla, González Anaya aclaró que depende del “cristal con que se mire”.



“Ahora sí que los dos tenemos razón, dependiendo qué estamos hablando, y esto fue en respuesta a algo que yo dije. Lo que nosotros tratamos de hacer es el barril marginal, el último barril, vemos cuánto nos cuesta refinarlo y lo comparamos con cuánto nos cuesta importar”, comentó.