Isaac Newton era un genio, pero no un buen inversor

Aunque Isaac Newton fue uno de los físicos y matemáticos más brillantes de la historia, hubo un aspecto en el que falló: el mercado de valores.



Según Business Insider, en una versión actualizada del libro The Intelligent Investor, de Benjamin Graham, el columnista del Wall Street Journal, Jason Zweig, incluyó la historia de Newton con una inversión en la Compañía del Mar del Sur.



"En la primavera de 1720, sir Isaac Newton poseía acciones en la Compañía del Mar del Sur, la acción más popular en Inglaterra. Cuando creyó que el mercado estaba enloqueciendo, el gran físico murmuró que podía calcular los movimientos de los cuerpos celestes, pero no la locura de la gente '”, narra en el texto.



Por esa razón “Newton abandonó sus acciones en el Mar del Sur, con lo que obtuvo una ganancia del 100 por ciento por 7 mil libras esterlinas. Pero meses después, arrastrado por el mercado, Newton saltó a un precio mucho más alto y perdió 20 mil libras. Por el resto de su vida, prohibió a cualquiera que pronunciara las palabras ‘Mar del Sur’ en su presencia", explicó.



Según Zweig, Newton era un genio y creó la Ley de la gravitación universal, pero eso no lo convertía en un buen inversor y, mientras que Graham opina que “el principal problema del inversor, e incluso su peor enemigo, es que sea él mismo".