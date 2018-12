IP de EU y México ‘hacen equipo’ para impulsar la ratificación del T-MEC

La iniciativa privada de Estados Unidos y el empresariado mexicano crearán una coalición que tendrá como objetivo empujar la ratificación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en las cámaras legislativas de Estados Unidos, aseguró Moisés Kalach, director del consejo consultivo de negociaciones internacionales del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

“El sector privado americano me acaba de confirmar que estará haciendo una gran coalición, principalmente la US Chamber of Commerce, the Business Rountable (BRT), y la National Association of Manufacturers (NAM), y seguramente después se sumará el Farm Bureau, le llaman ‘la gran coalición para pasar NAFTA’, y estaremos nosotros presentes ahí (CCE representado por Kalach)”, reveló el empresario en entrevista.

Mediante este esfuerzo conjunto, agregó, se proporcionará la información necesaria a los congresistas del país vecino buscando que los legisladores tengan mayor comprensión de lo pactado ya que, considera, algunas de las voces que se han pronunciado sobre el acuerdo están desinformadas.

Informó que esta semana tuvo 15 reuniones en Washington con algunos de los nuevos congresistas demócratas que estarán en la próxima legislatura y también con otros “viejos conocidos” del Partido Republicano, con el objetivo de empezar a trabajar en el proceso legislativo al que se enfrentará el T-MEC.

Para Francisco de Rosenzweig, exsubsecretario de Comercio Exterior y socio de White & Case, este ejercicio es fundamental ya que, finalmente, ellos son los operadores del comercio, el sector privado, es quien vive a diario con las disposiciones acordadas.

“Este ejercicio me parece que es necesario y favorable, y eso lo hicimos durante la negociación; se hizo en el caso del sector agroalimentario, hubo una coalición en los Farmers for Free Trade, la que hizo el Consejo Nacional Agropecuario con el American Farm Bureau, con la Canadian Agriculture Association, entonces me parece que este ejercicio es muy positivo y es una continuación de lo que se hizo en la negociación”, indicó.