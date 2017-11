IP buscará propuestas creativas para resolver déficit comercial con EU

El cuarto de junto -grupo de empresarios que acompaña al equipo negociador mexicano del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)-, dirigido por Moisés Kalach, buscará generar propuestas creativas para cambiar el déficit comercial de Estados Unidos con México, a través de la incorporación de nuevos negocios, así como con áreas como la energética.



“(También) tratando de traer cadenas de abasto que se nos han ido a otros lados, tratando de incentivar esas cadenas de abasto en nuestro país. Ésas son las formas que tenemos hasta ahora, pero no limitando comercio y por supuesto no haciéndole daño a nuestros sectores”, comentó Kalach, entrevistado en el marco del primer día de la Quinta Ronda de renegociaciones del TLCAN.



Por otro lado, Kalach dijo que el tema de reglas de origen está en proceso de sesión y aún falta que el grupo que dirige regrese a estudiar las posturas de los sectores para volver con información y contrapropuestas, pero remarcó que “en el caso específico de muchas de estas propuestas se ha dicho que no”.



“Hay que esperar a que tácticamente el equipo negociador lo maneje como mejor le convenga en las mesas, ya sabemos que en algunas dijimos que no, en el tema de perecederos ya dijimos que no lo vamos a aceptar, hemos sido muy tajantes ahí”, mencionó.



Kalach reiteró que en esta ronda se esperan avances en las mesas de telecomunicaciones, mejora regulatoria, sanitaria y fitosanitaria.



SIN SORPRESAS

Al ser cuestionado sobre la actualización de objetivos de Estados Unidos para el TLCAN, Kalach consideró que no haya sorpresas, respecto a lo que se ha visto en las mesas.



“Hasta donde vemos, no hay muchas sorpresas (en la actualización) de las que ya hemos visto en las mesas. Lo que tenemos que hacer es esperar a que vayan cerrando las mesas, que nos den retroalimentación los jefes negociadores, y en ese momento poder hablar y ver cómo están las propuestas, se pueden negociar las propuestas en este momento, entonces mejor hay que esperar a que cierren”, dijo.



Los nuevos objetivos incluyen eliminar los aranceles de importación de Canadá a los productos estadounidenses lácteos y avícolas, además agregan algunos detalles a temas como propiedad intelectual e inversión.