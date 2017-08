Infonavit, la mejor opción si ganas menos de 15 mil pesos

Los trabajadores de menor ingreso tienen en el Infonavit la opción más barata de financiamiento para adquirir una vivienda.



Los beneficios y ventajas que la institución ofrece a sus acreditados con ingresos de hasta 15 mil pesos no tienen comparación con aquellos ofrecidos por la banca comercial, aseguró Jorge Chávez Presa, subdirector de planeación y finanzas.



El funcionario explicó que la tasa de interés de los créditos hipotecarios del Infonavit es de 12 por ciento anual fija. No obstante, este producto tiene un mecanismo de apoyo para los acreditados con ingresos equivalentes a 6.5 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), unos 15 mil pesos mensuales como máximo.



El apoyo es mayor a menor ingreso y con esto la tasa de interés del crédito disminuye significativamente. Por ejemplo, para un trabajador que percibe mensualmente unos cuatro mil 600 pesos mensuales la tasa de interés efectiva es de 5.89 por ciento en el primer año y para toda la vida del crédito es de 7.04 por ciento, de acuerdo con un análisis del Infonavit.



Los créditos están denominados a una tasa de interés del 12 por ciento, pero para trabajadores con menores ingresos hay un complemento de pago a cargo del Instituto, lo que hace que la tasa de interés sea menor.



En el ejemplo mencionado, lo que debería pagar el trabajador por un crédito de 273 mil pesos son 2 mil 859 pesos al mes, pero el Infonavit aporta mil 390 pesos de esta cantidad y el trabajador paga realmente mil 469 pesos, incluyendo la aportación patronal.



Chávez Presa afirmó además que la tasa de interés no es el único beneficio que ofrece el Infonavit. En su Ley está contemplado que cualquier acreditado tiene derecho a solicitar prórroga en sus pagos mensuales hasta por 24 meses en caso de que pierda su empleo.



“También, el Instituto apoya a todos sus acreditados con esquemas de reestructura en sus pagos, incluso si cuentan con una relación laboral formal pero con dificultades para hacer frente a sus pagos, aliviando así la coyuntura económica en la que se encuentren”, dijo.