Inflación ‘se come’ la pensión de la Sedesol para adultos mayores

El Estado no destina los recursos necesarios para los apoyos: Conapred. (Foto: Pixabay).

Por cuarto año consecutivo, la pensión que reciben los adultos mayores no aumentará en 2018, por lo que los beneficiarios tendrán en sus bolsillos el mismo monto que han cobrado desde 2014, a pesar de que la inflación ha restado poder adquisitivo.



De acuerdo con las reglas de operación del Programa Pensión para Adultos Mayores, publicadas por Cofemer, el apoyo que otorgará la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) a los adultos mayores de 65 años y más será de 580 pesos mensuales en 2018 que representa una caída de 14 por ciento en términos reales respecto al nivel de hace cuatro años.



En el 2014, la Secretaría de Hacienda (SHCP) inició el proceso de consolidación fiscal, lo que implicó recortes presupuestales a diversos rubros del gasto público, entre ellos los programas presupuestarios y sociales.



Al inicio del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, en 2012, el programa se denominaba Programa 70 y más y otorgaba a los ancianos una ayuda económica de 500 pesos mensuales.



Para 2013, el monto subió a 525 pesos mensuales y en 2014, cuando el programa se modificó y se renombró Pensión para Adultos Mayores de 65 años y más, aumentó a 580 pesos mensuales. Desde ese año, el subsidio se mantiene en ese monto.



De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, la Pensión para Adultos Mayores contará con una bolsa de 39 mil 473 millones de pesos, cantidad que se mantiene prácticamente sin cambios respecto de presupuesto modificado para 2017, pues apenas se incrementó en uno por ciento nominal.



El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) indicó en un análisis sobre los adultos mayores de 65 años que este grupo depende en buena medida de los apoyos del Estado, al no tener ingresos suficientes, ni seguridad social, sin embargo, “el Estado no destina los recursos necesarios para los apoyos, a pesar de ser uno de los programas prioritarios”.



Los apoyos se pagan de manera bimestral a las personas que no reciben otro tipo de pensión, indicó Sedesol.