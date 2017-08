Inflación se acelera en julio a 6.44%

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) alcanzó un nivel de 6.44 por ciento a tasa anual en julio, el más alto desde diciembre de 2008, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicada este miércoles.



Esta cifra fue mayor a lo esperado por el sondeo de analistas consultados por Bloomberg, que anticipaba un crecimiento de los precios de 6.37 por ciento para el séptimo mes del año.



Desde enero, la inflación ha rebasado el objetivo del Banco de México (3 +/- 1 punto porcentual).



Los energéticos, así como los alimentos, bebidas y tabaco, destacaron como los principales impulsores del aumento en el nivel de precios, ya que apuntaron las mayores incidencias anuales.



En el agregado, el componente subyacente del índice -el cual contempla sólo el desempeño de los bienes y servicios de consumo, eliminando la volatilidad de los precios de agropecuarios y las tarifas predeterminadas como las de energéticos y transporte-, repuntó a tasa anual de 4.94 por ciento, el más alto en ocho años y que fue propiciado sobre todo por el aumento en los precios de las mercancías, aunque los servicios también registraron un repunte, con el alcanzan el crecimiento más significativo en casi siete años.



El total de mercancías apuntó un aumento de 6.42 por ciento anual, para los servicios fue de 3.66 por ciento.



En tanto que el componente no subyacente -que comprende los precios de bienes y servicios que son influenciados por factores externos como el clima o los mercados internacionales-, registró un aumento de 11.27 por ciento a tasa anual, que enmarca la variación más importante en poco más de 14 años. El incremento responde a un alza importante en los agropecuarios de 12 por ciento, con la que tocan el aumento más relevante en cuatro años. No obstante, aunque los energéticos moderaron su incremento, se mantienen con un incremento de poco más de 10 por ciento.



Mes con mes, la inflación señaló un alza de 0.38 por ciento, la mayor expansión de los últimos cuatro meses. En este lapso los aumentos más relevantes se dieron en el precio del jitomate, en los servicios turísticos en paquete y en la papa. Al contrario, los bienes y servicios que pusieron freno a la inflación fueron el gas LP, la gasolina magna y la uva.



Aún con la inflación en un nuevo máximo, especialistas en el tema afirman que el techo del indicador todavía no se alcanza y estiman que el punto máximo se alcanzará el mes próximo.



Con información de Thamara Martínez