Inflación presiona a Banxico para subir más las tasas

Los precios al consumidor en México no dejaron de subir durante 2017. Al cierre del año, la inflación acumulada en el país fue de 6.77 por ciento y fueron los productos energéticos, así como los alimentos, bebidas y tabaco los que contribuyeron en mayor medida a los aumentos.



De acuerdo con datos del INEGI, la contribución acumulada a la inflación total de esos dos rubros fue de 3.7 puntos porcentuales, es decir, poco más de la mitad del aumento, un 55 por ciento.



Dentro de los energéticos, la gasolina Magna tuvo un incremento de 17.46 por ciento en el año, sumando directamente a la inflación en 0.85 puntos porcentuales, mientras que el gas doméstico LP “hirvió” sus precios en 44.06 por ciento, contribuyendo en 0.70 puntos al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) en el año.

Se está produciendo una transferencia de precios más altos de alimentos y energía a otros sectores

PEGAN CARNE, TORTILLAS, PAPA Y LECHE



En la categoría de alimentos, los productos que más impactaron a los bolsillos de los consumidores durante el año pasado fueron la carne de res, la tortilla de maíz, la papa y la leche, los cuales tuvieron aumentos de hasta 50 por ciento. Solo estos cuatro alimentos aportaron en conjunto 0.44 puntos porcentuales en el aumento de precios anual.



Por último, en el rubro de los servicios, la vivienda fue el tercer componente que más impactó a la inflación, con una incidencia en el índice de 0.30 puntos porcentuales, seguido de cerca por el aumento de precios en loncherías, fondas, taquerías y colectivos de transporte, que aportaron el 0.24 puntos de la inflación general.



“Se está produciendo una transferencia de precios más altos de alimentos crudos y energía a otros sectores, un efecto que es visible en el incremento continuo en algunas categorías, como los precios de los restaurantes”, explicó en un reporte Gabriel Lozano, economista en jefe para México de JP Morgan.



“La tan esperada reversión en los precios de los productos agrícolas todavía no está ocurriendo, ya que los precios del tomate y las calabacitas continúan ejerciendo presión sobre los precios de los alimentos crudos, similar al incremento usual de fin de año en los precios de los huevos”, agregó el especialista.



De acuerdo con analistas de distintos grupos financieros, la inflación durante enero de este año mostrará un notorio sesgo a la baja en su tendencia anual, debido a que ya no se reflejará el efecto del ‘gasolinazo’ registrado hace exactamente un año.



INICIARÍA BAJA EN ESTE MES

​

“Es probable que la inflación se ubique por debajo del cinco por ciento en enero de 2018, una vez que el impacto del aumento en el precio de las gasolinas se haya desvanecido”, explicó Carlos Capistrán, economista en jefe para México de Bank of America Merrill Lynch.



Ante una combinación de factores tanto internos como externos, los precios en el país mostrarán un sesgo a la baja durante este año, aunque, advirtieron expertos, no está exenta de riesgos.



“Esperamos que la inflación general se modere a lo largo de 2018 dada la combinación de una posición monetaria y fiscal ajustada, la expectativa de un tipo de cambio estable, condiciones de demanda domesticadas muy bajas, base estadística muy alta en inflación de precios regulados y probable precios de alimentos perecederos”, dijo Alberto Ramos, economista en jefe para México de Goldman Sachs.