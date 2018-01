Inflación de 2017, la más alta en 17 años

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) en 2017 fue de 6.77 por ciento, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presentada este martes.



Esta cifra es la más alta desde el año 2000, que fue de 8.96 por ciento. Esto fue durante el último año del sexenio del expresidente Ernesto Zedillo.



Este dato es mayor a lo estimado por analistas consultados por Bloomberg, quienes previeron que la inflación anual se ubicaría en 6.75 por ciento.



Durante 2017, el objetivo del Banco de México sobre la inflación anual era de (3 +/- 1 punto porcentual). Sin embargo, en la última reunión de la Junta de Gobierno de Banxico, la mayoría de sus integrantes estimaron que el indicador general del año pasado rebasaría el 6.63 por ciento.



“Considerando el impacto de los choques anteriormente mencionados, así como el efecto del incremento al salario mínimo que entró en vigor en diciembre, en lugar de enero, la mayoría anticipa un cierre para la inflación general anual de 2017 mayor a la cifra de noviembre (6.63 por ciento”, explicó la Junta de Gobierno en la minuta divulgada en diciembre.



Respecto a la inflación mensual de diciembre, el organismo publicó que fue de 0.59 por ciento.



La inflación subyacente, indicador que no contempla los precios de alta volatilidad como los energéticos y el transporte, fue de 0.42 por ciento, en la que destacó el aumento de 0.32 por ciento en mercancías y 0.50 por ciento en servicios.



Al interior del índice no subyacente, que comprende de productos alta variación en sus precios como agropecuarios y energéticos, los productos agropecuarios se aceleraron en 1.81 por ciento y los energéticos y tarifas no autorizadas por el Gobierno ascendieron 0.65 por ciento a tasa mensual.



Analistas prevén que comience a vislumbrarse una tendencia a la baja en la inflación a partir de la primera quincena de enero. La encuesta de expectativas de Banxico estimó que la inflación anual en el primer mes de 2018 se ubicaría alrededor de 5.3 por ciento.