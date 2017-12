Impuesto estatal en EU limita el recorte  

Las tasas impositivas que tendrán que pagar las empresas en Estados Unidos y México a partir de 2018 serán equiparables, aun tras la aprobación de un recorte de 30 a 21 por ciento en la tasa corporativa para las firmas estadounidenses, pues éstas deben pagar adicionalmente impuestos estatales, coincidieron especialistas de Tax Foundation, EY, BBVA Bancomer, IMCO y despachos especializados.



En las 50 entidades de Estados Unidos se pagan los mismos impuestos federales, pero en 44 estados existe un impuesto a las ganancias corporativas, donde las tasas varían del tres por ciento en Carolina del Norte al 12 por ciento en Iowa, de acuerdo con The Tax Foundation.



LA MAYORÍA SUPERARÁ EL 30%

​

Un análisis de BBVA Bancomer indica que al agregar impuestos estatales sobre el impuesto corporativo federal, que será de 21 por ciento, alrededor del 82 por ciento de los estados reportarían tasas efectivas por encima del 30 por ciento, por lo que la tasa total de impuestos corporativos sería similar a la de México.



Enrique Hernández, Socio Fiscal Internacional de Procopio, Cory, Hargreaves & Savitch, en California, indicó que a la nueva tasa corporativa habrá que sumarle los impuestos estatales.



“Dos estados no tienen impuesto a las corporaciones y en cuatro hay impuestos sobre flujos de inversión. En California tienen un ISR de 8.8 por ciento y en Texas no tienen este impuesto pero sí sobre flujos brutos de inversión”, apuntó.



Jorge García, Socio de Impuestos de EY, indicó que la tasa de 21 por ciento tendrá que mezclarse con conceptos como impuestos estatales, partidas temporales y partidas permanentes (gastos no deducibles) que pueden elevar la tasa efectiva. “No necesariamente la tasa de 21 por ciento es la que va a quedar en definitiva, ya que todos los elementos tendrán que jugar en el balance financiero de las empresas”, dijo.



Manuel Molano, director adjunto del IMCO, comentó que en Estados Unidos los estados son más importantes como recaudadores fiscales y consideró que todavía no está claro si la reforma “favorece” a las empresas, pues hubo cambios en deducciones.