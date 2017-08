Hacienda e IP piden a la banca no abandonar proyectos de luz

Tanto la Secretaría de Energía como la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y la propia banca de desarrollo a través de sus directores generales, y empresarios desarrolladores de proyectos eléctricos sustentables, pidieron a la banca comercial no abandonar los nuevos proyectos eléctricos privados en México.



En el evento de cierre de financiamiento por parte de la banca de desarrollo de dos proyectos eléctricos, Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía, exhortó a la banca a no abandonar esta industria.



“Aprovecho esta oportunidad para exhortar a la banca privada comercial a sumarse a este mercado eléctrico que se está haciendo, expandiendo en nuestro país y a ser parte de esta gran tarea que avanza en la dirección correcta”, dijo el titular de la dependencia.



En el mismo sentido, Vanessa Rubio, subsecretaria de Hacienda, ahondó en la necesidad de que la banca comercial se involucre de manera más proactiva en estos proyectos sustentables.



“Creo que es relevante que la banca de desarrollo ancle, incentive, genere las condiciones, pero lo que necesitamos realmente en la evolución siguiente de las reformas es que participe también en mayor medida la banca privada”, señaló Rubio.



RECHAZADOS



En el evento se anunció que las empresas Zuma Energía, y Cubico ya tienen listo su programa de financiamiento, pero en su mayoría proviene de Bancomext, Nafin y Banobras.



Osvaldo Rance, director de Cubico, reveló que incluso el proceso para conseguir el financiamiento de la banca de desarrollo no fue sencillo.



“El día de hoy después de diez meses de duro trabajo, muchos sobresaltos por la volatilidad y la incertidumbre, con mucho orgullo y satisfacción podemos anunciar que hemos triunfado, que de todos los proyectos estos son los primeros en ser financiados.



“Sin embargo ser el primero tiene un costo, invertimos muchísimas más horas que otros competidores en nuestros modelos financieros, en ser más creativos”, expuso Rance.



Al de Cubico se integró la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), miembro del Grupo Banco Mundial orientado al desarrollo del sector.



Derivado de la primera y la segunda subasta eléctrica existen otros 39 proyectos (hay 41 en total) de los cuales no se tiene noticia de su financiamiento, ni de si se llegarán a construir.



Ante lo cual Francisco Gonzalez, director general de Bancomext, al igual que sus colegas funcionarios públicos, se pronunció por una más intensa participación de la banca comercial.



“Invitamos también a los agentes de la banca comercial que también participen de una forma más intensa en estos proyectos”, dijo González.



FOCOS



El contexto. Las subastas de largo plazo del Mercado Eléctrico Mayorista del Cenace tuvieron éxito, aunque se ofrecieron precios muy bajos por parte de empresas solares fotovoltaicas y eólicas.



Sin tiempo. Los proyectos de la primera subasta de marzo de 2016 tendrán que entrar en operación antes de que termine este año para suministrar a CFE energía eléctrica mediante contratos de 30 años.



Ayer, las empresas Cubico y Zuma lograron financiamientos para la construcción de dos parques eólicos como parte de las subastas eléctricas.