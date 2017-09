Hacienda le cumple al INE con 25 mil mdp; legisladores lo bajarían 

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirmó al Instituto Nacional Electoral (INE) un presupuesto de 25 mil 15 millones 327 mil pesos para el próximo año, en el que se celebrarán los comicios presidenciales.



Se trata de uno de los montos más elevados para cualquier organismo autónomo con presupuesto federal y está diseñado para cubrir los gastos de la organización de los comicios en todo el país.



El presupuesto del INE para 2018 es 10 mil millones de pesos superior al aprobado para este año y 36 por ciento mayor a los recursos otorgados al organismo en 2012, cuando se celebraron las últimas elecciones presidenciales.



La justificación que dio el organismo para solicitar un presupuesto tan alto para este 2018 es que, a diferencia de ciclos electorales anteriores, ahora debe organizar 20 comicios estatales concurrentes.



A pesar de que la SHCP le otorgó el presupuesto deseado al INE, el organismo todavía no puede cantar victoria, ya que la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, y posteriormente el pleno del Congreso, deben ratificar el monto.



Y el panorama no luce tan claro.



Legisladores de esa comisión aseguran que analizarán la manera de reducir parte del presupuesto otorgado al INE, ya que hay rubros donde no se justifica el incremento tan pronunciado.



“En la parte de lo que le corresponde a los partidos no podemos hacer mucho, está en la Constitución lo que les toca, pero podemos reducir en la parte del gasto administrativo”, señaló Vidal Llerenas, diputado de Morena e integrante de la Comisión de Hacienda. “Mil millones de pesos sí se le podría bajar”.



Según el INE, al menos 9 mil 900 millones de pesos son para para su gasto ordinario, mientras que más 8 mil millones son para coordinar el Sistema Nacional de Elecciones. El resto forma parte de los recursos que le corresponde a los partidos políticos para los comicios de 2018.



El próximo año, se llevará a cabo la elección federal para renovar la presidencia de la República y el Congreso de la Unión con comicios en 30 entidades, que incluye ocho gubernaturas y la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México



La propuesta de Paquete Económico del Gobierno Federal establece un gasto en 2018 de 5.23 billones de pesos, con ingresos de 4.73 billones de pesos. El diferencial se financiará con deuda equivalente a 495 mil millones de pesos.