Guajardo alza la guardia ante ‘trucos’ en la renegociación de TLCAN

Aunque en el documento de objetivos para negociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), Estados Unidos no plasmó ningún elemento que hable de reimponer aranceles o cuotas a importaciones mexicanas, Ildefonso Guajardo Villarreal, secretario de Economía, advirtió que existen elementos de riesgo que podrían propiciar prácticas proteccionistas.



“Hay que tener cuidado también que no haya trucos, que no haya instrumentos que puedan ser utilizados para fortalecer el proteccionismo”, dijo Guajardo en entrevista exclusiva con Adela Micha, para El Financiero-Bloomberg.



En este sentido, Guajardo señaló que al analizar el documento hay elementos de riesgo que podrían ser utilizados para lograr una administración del comercio, como la propuesta de regresar l uso de salvaguardas en la región, las cuales están excluidas del TLCAN.



Las salvaguardas son mecanismos en comercio exterior que permiten a un país reintroducir temporalmente aranceles a las importaciones de ciertos productos, si éste considera que su industria está siendo afectada por el ingreso de estos bienes.



De regresar estos mecanismos al bloque, como ha sugerido Estados Unidos, podría desatarse un ir y venir de imposiciones del salvaguardas, que finalmente desmantelen el libre comercio entre los tres países, explicó quien encabezará las negociaciones de la nueva versión del tratado comercial más grande del mundo.



“En el TLC hace 20 años el compromiso fue no aplicarnos entre nosotros salvaguardas y fue una muy buena decisión. Si tú empiezas a coquetear con volverlas a introducir, el problema no es sólo para nosotros, el problema es para ellos”, comentó Guajardo Villarreal.



POTENCIA ENERGÉTICA REGIONAL



El funcionario destacó que la renegociación del TLCAN podría ser favorable para México, debido a la capacidad energética que tiene la región y los avances en esta materia.



“El mundo energético de América del Norte era otro. Estados Unidos no había descubierto el gas shale, ni el petróleo de lutitas, los canadienses apenas desarrollaban las tecnologías de petróleo de arenas, nosotros no teníamos el mercado liberalizado en cuanto a inversión en energía.



Hoy, América del Norte es una potencia energética, tenemos que reflejarlo en ese tratado, porque la energía es la base de cadenas productivas estratégicas. Hoy, la molécula de gas te cuesta en América del Norte una tercera parte de lo que te cuesta en Asia o en Europa”, dijo el líder de la misión comercial que estará en Washington a partir de la siguiente semana.



El funcionario detalló que la molécula de gas es la base en las industrias de plásticos, textiles sintéticos y representa el 25 por ciento del costo del cemento y acero, por ejemplo.



“Estamos sentados en una ventaja comparativa increíble. Sólo un ciego no puede ver que, a través de esas estrategias de integración, puede lograr mucho más generación de valor que andar restringiendo el comercio”, agregó.



Y aunque la Secretaría de Economía no descarta la posibilidad de que Estados Unidos decida dejar el acuerdo, Guajardo reconoció tener un alto grado de confianza de llevar a buen puerto las negociaciones; sin embargo, seguirá impulsando el llamado “plan B”, de diversificación de mercados.