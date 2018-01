En juego, el modelo de país: Guajardo

México se encuentra en el marco de una redefinición estratégica de su política comercial con América del Norte y el mundo, y en esa definición, consideró el secretario de Economía, Ildelfonso Guajardo, “no está en juego un tratado comercial, está en juego el modelo de país que queremos”.



“Lo más peligroso de no tener un Tratado de Libre Comercio de América del Norte es que las fuerzas proteccionistas, que ahí están latentes, de este país, van a regresar a través de su expresión y su participación política para regresarnos a las épocas en donde vivíamos imponiendo aranceles, estableciendo proteccionismo y regresando a una época que no queremos regresar, por eso, el segundo reto es cómo podemos afianzar el esquema de copertenencia a un mundo globalizado”, dijo Guajardo en la toma de protesta de Luis Aguirre como presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index).



En este sentido, el funcionario indicó que, para esta tarea, es indispensable cerrar un acuerdo modernizado con Europa, en función de que mediante este tipo de acuerdos se amplíe la capacidad de penetración del país en la escala global.



“¿Qué implica cerrar con Europa? Implica que para nuestros exportadores de jugo de naranja, que hoy su vida depende de la exportación a Estados Unidos, puedan tener acceso libre de arancel inmediato al mercado europeo, un mercado que puede fácilmente absorber el 80 o 100 por ciento de lo que hoy exportan en América del Norte; que los productores de espárrago puedan tener una alternativa de mercado, y claramente eso depende de nuestra capacidad de poder seguir empujando nuestro talento y capacidad competitiva a nuevos mercados”, mencionó.



En su discurso, Guajardo hizo énfasis en que mantener la viabilidad de un TPP11, establecer la apertura de la Alianza del Pacífico para incorporar países del Pacífico Sur y asiáticos, el abrir oportunidades para establecer acuerdos más amplios con Brasil y Argentina son acciones necesarias para estar en la página correcta del desarrollo global.



“Hoy, independientemente de la fijación, de algunos, por los números de déficit o superávit comerciales, lo que realmente está pasando es que la transformación nos está llevando a que el reto no es quién se queda con mayor parte del proceso, sino el reto es quién se ajusta más rápido y dinámicamente a la transformación. Mañana muchos de esos empleos serán transformados y desaparecerán, tenemos más bien que hacer equipo para poder enfrentar las transformaciones”, señaló.



Ve retos



Luis Aguirre, el nuevo presidente de Index, coincidió con el secretario, y dijo que el reto de la industria tiene que ver con la capacidad transformadora que tengan para abordar los retos comerciales de carácter global a los que se enfrenta el país.



“El reto es seguir creciendo con México, con la percepción de que México es un país competitivo”, apuntó Aguirre.