González Anaya niega que SHCP condicione recursos a estados

El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio González Anaya, negó que la dependencia retenga o condicione recursos a los estados por cualquier motivo, o como en el caso de Chihuahua, por la investigación que inició a un funcionario priista por corrupción.



"Se dice que Hacienda retiene recursos o asigna menos recursos a los estados no priistas, dos anotaciones: Hacienda no asigna esos recursos, esos recursos están asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación que, por cierto, fue votado por todas las fuerzas políticas del país, menos Morena.



"La Secretaría de Hacienda no se opone y no condiciona recursos por la investigación que está en curso, nosotros estamos a favor de la transparencia", sostuvo González Anaya en entrevista durante el Seminario de Perspectivas Económicas 2018: Retos y oportunidades para el próximo sexenio, organizado por el ITAM.



El funcionario mencionó qué hay otros estados que tampoco recibieron recursos comprometidos en convenios como el firmado con Chihuahua, sin embargo, evadió decir qué otros estados no recibieron ese dinero a pesar de que se le cuestionó de forma expresa.



Dijo que la Conferencia Nacional de Gobernadores ya ofreció un posicionamiento en el que respalda a la SHCP en el sentido de que, aunque se firmen convenios bilaterales para la transferencia de recursos, no siempre se reciben los recursos.



"En ningún momento se condicionó la entrega de recursos a la investigación, de ninguna manera, nosotros estamos siempre a favor de la transparencia. Nosotros actuamos con estricto apego a la Ley y los funcionarios hacendarios también", apuntó.



González Anaya explicó que los convenios de recursos adicionales se firman con todos los estados, y una parte de los recursos de esos convenios provienen del Ramo 23.



"Estos convenios se dan cuando hay suficiencia presupuestaria, y la cláusula 6 dice que es responsabilidad del estado ejecutar y vigilar que estos recursos se lleven a buen uso, no es facultad de la Secretaría de Hacienda ejecutar esos recursos, se transfieren al estado. Además, esos recursos sí son fiscalizados por la Auditoría Superior de la Federación", subrayó.