Fuerte retroceso si EU sale del TLCAN, advierten expertos

Si el presidente estadounidense, Donald Trump, decide sacar a Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, como lo expresó a periodistas a su regreso de Argentina, podría generar que el comercio entre este país y México se rija bajo las reglas previas a 1994.

En su trayecto de regreso de la reunión del G-20 en Buenos Aires, el mandatario dijo a la prensa que terminará con el TLCAN en un periodo cercano. “Terminaré formalmente con NAFTA en breve”, dijo en el vuelo a EU. “Y así, el Congreso tendrá la opción del USMCA o pre-NAFTA, que funcionó muy bien”.

Trump recurriría al artículo 2205 del actual tratado, que establece que cualquiera de los tres socios comerciales puede denunciar el acuerdo comercial y seis meses después de ello, podría efectuarse la baja.

Aunque el ejecutivo estadounidense tiene la facultad de salirse del acuerdo mediante un decreto, el Congreso de EU tendría que aprobar cambios legislativos para que la medida se implemente, lo que dificultaría la estrategia de Trump, indicó Sergio Gómez, director de IQOM Inteligencia Comercial.

“El presidente Trump tiene facultad absoluta para mandar la carta y no le tiene que pedir permiso a nadie, lo que no está claro es qué pasa si el Congreso decide no acatar la decisión del presidente y no implementar la denuncia”, dijo.

La finalidad de esta iniciativa es generar presión a las dos Cámaras de EU, sobre todo a los demócratas, quienes asumirán la mayoría de la Cámara de Representantes en enero, para que aprueben el acuerdo pronto y sin cambios. Si la estrategia no funciona, el comercio de EU y México podría regirse como antes del acuerdo. Es decir, con el pago de derechos de aduana y aranceles.

“El TLCAN México-Canadá permanecería vigente y el comercio bilateral México-EU regresaría o caería en la red de protección de la Organización Mundial del Comercio”, dijo Alejandro Gómez-Strozzi, del despacho Foley Gardere Arena.

Ignacio Martínez, especialista de la UNAM dijo que en el nuevo acuerdo no se precisa que el T-MEC es resultado del TLCAN o que éste deba sustituirse por un nuevo acuerdo.