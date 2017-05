Fondos apuestan a tecnológicas

FOCOS El peso. Los fondos activos tienen una

sobre-ponderación de 71% en

compañías FANG.



Límite. Cuando los precios de acciones como Google y Amazon se acercaron a mil dólares

se tomaron ganancias.

Los gestores de inversión están redoblando las apuestas en las acciones más exitosas de 2017, lo que está dando frutos.



Los fondos que sigue Bank of America poseen el mayor porcentaje de acciones tecnológicas respecto a su índice de referencia. Es un sector que ha llevado a las acciones de EU a nuevos máximos, liderando el índice S&P 500 con una ganancia cercana al 20 por ciento en 2017. Y está dando a los gerentes activos un impulso que no han visto en más de dos años.



No todas las acciones tecnológicas se crean iguales. Los retornos en el sector son muy altos, liderados por Facebook, Amazon.com, Netflix y Alphabet, la matriz de Google, también conocidas como las acciones FANG, así como por Apple. Esas cinco compañías representan más de una cuarta parte del avance del S&P 500 este año.



“Las acciones tecnológicas obviamente siguen siendo el grupo clave para mantenerse atentos”, escribió Matt Maley, analista de Miller Tabak & Co. en una nota a los clientes el martes.