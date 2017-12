Fondo invierte en habilidades digitales

La evolución tecnológica obliga a desarrollar nuevas habilidades, el rezago de éstas en la formación de capital humano es una necesidad básica que debe cubrirse como lo es la salud o la vivienda, aseguró The Rise Fund, por lo que invirtió 20 millones de dólares en la argentina Digital House, dedicada a impartir cursos y certificaciones en nuevas tecnologías, con planes de abrir planteles en México y Argentina.



“La economía digital es el único sector que incluso en el ambiente más turbulento, no detiene su desarrollo y avance. México, es la segunda economía más grande de América Latina y si hoy está en medio de una coyuntura tanto interna por su elección, como externa por sus relaciones con Estados Unidos, no es motivo de preocupación, tenemos visión de largo plazo y nos enfocamos en apoyar emprendedores que tengan modelos basados en la tecnología para generar impacto en los sectores educación, salud, agricultura y servicios financieros”, dijo Bill McGlashan, socio fundador y director de TPG Growth y fundador director general de The Rise Fund.



En entrevista vía telefónica desde Miami, el inversionista expuso la necesidad de desarrollar habilidades digitales en las nuevas generaciones para poder subirse a la Cuarta Revolución Industrial y a los nuevos modelos disruptivos, por eso considera que la inversión en la firma será de gran impacto con altos retornos financieros también.



El plan es extender su presencia a Brasil y México con planes de abrir su primer plantel en 2019 no sólo para jóvenes de universidades sino también para que las empresas envíen a su personal a cursos de capacitación muy específicos sobre sus necesidades de manejo de software de nueva generación.