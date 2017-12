Finanzas públicas no pueden deteriorarse: SHCP

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aseguró que tras la promulgación de la reforma fiscal en Estados Unidos, que reduce de 35 a 21 por ciento la tasa corporativa, las finanzas públicas en México no se pueden deteriorar para buscar una reducción de impuestos similar.



Luis Madrazo, titular de la Unidad de Planeación Económica de la SHCP, dijo que es bienvenida la discusión sobre cuál es el sistema fiscal óptimo y si se debe estar revisando, “lo que se hace de forma permanente”.



Sin embargo, en este momento no hay espacio fiscal. “A la pregunta de si se pueden deteriorar las finanzas públicas yo creo que la respuesta es que no, que no hay espacio para deteriorarlas”.



Madrazo resaltó que México tiene la solidez fiscal que ha construido en décadas (...) “es algo valioso para el país, que debe mantenerse”.



La semana pasada El Financiero tuvo acceso a un documento de la SHCP que fija la posición del gobierno de cara a la aprobación de la reforma fiscal en Estados Unidos que reducirá impuestos a compañías y personas a partir de 2018.



En el escrito la dependencia sostiene que México no responderá con una disminución de impuestos corporativos a costa de la contratación de más deuda. “En ningún caso se contempla aumentar el déficit público para modificar la estructura tributaria de México.



Cualquier modificación en el nivel de la tasa de ISR corporativa deberá ser compensada con otras modificaciones tributarias que dejen la recaudación sin cambios”.



Fernando Ruiz Huarte, director general del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (COMCE), indicó en entrevista que la reforma fiscal obliga a México a revisar el régimen fiscal y probablemente a ajustarlo hacia 2019.



Expuso que ahora que se conocen los detalles de la reforma, se debe hacer un análisis de cómo quedará la tasa efectiva en Estados Unidos, ya que se deben contabilizar los impuestos estatales y revisar la tasa final después de deducciones, de tal forma que eso permita comparar con la tasa efectiva en México.