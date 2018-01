Fabricantes piden incluir en TLCAN todo lo que hay 'detrás' de cada auto

Fabricantes de autopartes de Estados Unidos pidieron este lunes que todo el proceso de investigación, ingeniería, diseño y desarrollo de software sea incluido en las reglas de origen que se discutirán como parte de la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).



La Asociación de Fabricantes de Equipos y Motores (MEMA, por sus siglas en inglés) solicitó al Gobierno de Trump que se incluyan la investigación, ingeniería, diseño y desarrollo de software en las normas del TLCAN para el sector automotor, así como en las metas de contenido regional norteamericano.



Estados Unidos ha propuesto que en el tema de reglas de origen en automóviles, el contenido regional se eleve de 62.5 por ciento a 85 por ciento, y que la mitad de los componentes de los vehículos de la región sea de origen estadounidense; sin embargo, las demandas estadounidenses de realizar profundos cambios a las normas de contenido regional en los automóviles son uno de los temas más polémicos en las discusiones del TLCAN.



La propuesta de MEMA fue enviada al Representante Comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, en momentos en que comienza la sexta ronda de negociaciones del TLCAN en Montreal.



De acuerdo con la organización, al considerar la ingeniería, diseño, investigación y desarrollo de software como parte del valor del contenido de un vehículo, se daría un incentivo a las empresas para que mantengan empleos bien remunerados que se realizan en gran parte en Estados Unidos.



Sin embargo, la carta no menciona las metas de contenido estadounidense y regional, en cambio, se concentra en recomendaciones que sus miembros creen que ayudarán a mantener y crear empleos en la industria en Estados Unidos.



"Creemos que esto se alinea muy bien con las iniciativas del presidente y sus metas declaradas para el TLCAN y otros acuerdos de libre comercio", dijo a Reuters, Ann Wilson, vicepresidenta senior de asuntos gubernamentales de MEMA. "Lo que estamos tratando de hacer es hallar formas de lograr los objetivos del presidente sin llegar a una exigencia doméstica de un 50 por ciento", agregó.



MEMA también instó a Lighthizer a que negocie un acuerdo que brinde incentivos a las compañías estadounidenses para que entrenen y expandan la fuerza laboral doméstica, debido a que las empresas de partes tienen dificultades para cubrir vacantes a medida que sus empleados se jubilan.



Canadá y México han dicho que las metas estadounidenses no son viables, pero no han presentado una contrapropuesta.



Ambos países ofrecerían una sugerencia durante las negociaciones en Montreal, que terminan el 29 de enero, aunque la falta de avances para estrechar las diferencias en el sector automotor podría poner en riesgo las discusiones y aumentar las probabilidades de que el presidente Donald Trump cumpla su amenaza de buscar que su país se retire del acuerdo.



La industria automotriz estadounidense, incluidos MEMA y grupos empresariales que representan a fabricantes de Detroit e internacionales, han respaldado en gran medida a México y Canadá, afirmando que las propuestas estadounidenses golpearían a la competitividad del sector.