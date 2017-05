EU se beneficia de comercio con México y Canadá: Fed

TORONTO.- El presidente del Banco de la Reserva Federal de Dallas, Robert Kaplan, dijo que siente firmemente que las relaciones comerciales de Estados Unidos con Canadá y México ayudan a la competitividad de su país.



"No quiero ver que nosotros pongamos en riesgo esas relaciones: Nos costaría empleos estadounidenses", dijo Kaplan en Toronto durante una cena patrocinada por el C.D. Howe Institute. "Espero que estos acuerdos sean abordados de manera constructiva", afirmó.



Kaplan, por otra parte, evitó comentar directamente sobre las políticas favorecidas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha criticado el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con Canadá y México, porque dice que perjudica a los trabajadores estadounidenses.



En cuanto a las tasas de interés, Kaplan dijo que ve dos aumentos más de los tipos como un caso base. La Fed ha señalado que podría elevar las tasas dos veces más en el 2017, aunque la mayoría de los analistas esperan solo una subida adicional.



Kaplan dijo que su pronóstico de crecimiento económico es menor que el crecimiento anual del 3 por ciento asumido en la propuesta de presupuesto del Gobierno de Trump.



Para alcanzar un crecimiento más rápido deben abordarse los problemas estructurales como el envejecimiento de la población, sostuvo.



Kaplan enfatizó que las decisiones de la Fed estarían basadas en análisis objetivos y no serían influenciadas por consideraciones políticas.



"La crítica no debe cambiar nuestra toma de decisiones y cómo hacemos nuestros trabajos", declaró Kaplan el miércoles. "Vamos a mantener las consideraciones políticas fuera del proceso y ciertamente no seremos movidos por la presión política".