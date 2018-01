EU quiere 'meterle velocidad' a temas pendientes en TLCAN 2.0

Estados Unidos está perdiendo la paciencia con la lentitud de las negociaciones por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y quiere propuestas concretas de Canadá y México respecto de temas conflictivos como los requisitos de contenido para los autos cuando se reanuden las negociaciones la semana próxima, según dos personas al tanto del tema.



La amenaza estadounidense de retirarse del TLCAN si no hay un avance en las propuestas planteadas por la administración Trump para reequilibrar el intercambio comercial en el continente va en serio, dijo una de las personas, que habló a condición de mantener el anonimato dado que las negociaciones no son públicas.



Los negociadores estadounidenses también quieren señales tangibles de movimiento de parte de sus socios comerciales con respecto a temas como las condiciones laborales mexicanas, que según Estados Unidos, mantienen los salarios del país artificialmente bajos, y una 'cláusula Sunset' que haría vencer el convenio en cinco años salvo que los países acuerden renovarlo.



Los funcionarios estadounidenses se sienten particularmente frustrados ante lo que consideran la intransigencia de Canadá en la mesa de negociaciones, según las dos personas.



México ha demostrado cierta flexibilidad respecto de las propuestas estadounidenses, pero los funcionarios canadienses son más reacios a ceder terreno, prefiriendo imponer el concepto del primer ministro Justin Trudeau de una agenda comercial “progresista” basada en mejorar la igualdad de género y el medio ambiente, entre otras cosas, detalló una de las fuentes consultadas por Bloomberg.



Tensiones persistentes



La tensión entre Estados Unidos y sus socios comerciales, especialmente Canadá, promete que la sexta ronda de conversaciones que comenzará en Montreal el martes y concluirá el 29 de enero será decisiva.



Con las negociaciones en territorio local, al Gobierno liberal de Trudeau le conviene que lo vean haciendo frente al vecino más grande de Canadá y su presidente republicano. Por su parte, Estados Unidos no se contentará simplemente con discusiones de procedimiento sobre cómo dar respuesta a las exigencias más duras de la administración.



Canadá dijo la semana pasada que presentará “ideas nuevas” en la próxima ronda de negociaciones, repitiendo lo mismo el jueves.



“Seguimos trabajando diligentemente con nuestros socios mexicanos y nuestros socios estadounidenses para avanzar”, dijo el ministro de Finanzas canadiense Bill Morneau a los periodistas el jueves en Toronto.



“Hemos dicho que tenemos algunas ideas constructivas para cambiar la situación en lo que se refiere a avanzar en las discusiones sobre el TLCAN”.



El presidente Donald Trump ha amenazado en reiteradas oportunidades con retirarse del acuerdo, al que culpa del déficit estadounidense con México por 63 mil millones de dólares en bienes y servicios.



En un tuit del jueves, el presidente escribió que el acuerdo comercial era “una broma de mal gusto” y reafirmó su plan de construir un muro con México.



México y Canadá presentan las conversaciones bajo diferentes luces. El embajador de México en Estados Unidos, Gerónimo Gutiérrez, dijo el jueves que se están reduciendo las diferencias en las negociaciones, mientras que los funcionarios canadienses declararon la semana pasada que crecen las probabilidades de que Trump dé por terminado el acuerdo.