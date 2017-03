Esta ‘extraña’ empresa digital recibió un contrato para el Nuevo AICM

El Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) acordó con dos empresas de Puebla atender sus servicios de infraestructura de comunicación de voz, datos y video de 2015 hasta 2018, pero de éstas, una tiene escasos registros previos.



Las empresas que atenderán al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, administrador del proyecto, son Global Telecomunication (sic) Group (GTG) S de RL de CV, y Designs and Inteligent (sic) Materials (DIM) S de RL de CV, de acuerdo con el Concentrado de Contratos y Convenios del Nuevo AICM publicado por el gobierno en el sitio datos.gob.mx.



La misma fuente refiere como presupuesto para esos servicios un total de 30 millones 516 mil 449 pesos.



La primera, GTG, es citada en el documento con la dirección física Calle 17 Sur Número 4526 de la localidad de Reforma Agua Azul, un modesto barrio familiar poblano.





El sitio al que buscadores de Internet dirigen para la compañía no operaba hasta el cierre de esta edición pese a que la dirección digital en cuestión, global-tg.com, fue creada en 2002. No obstante, registros de Internet muestran que fue actualizada en septiembre del año pasado a nombre de Gustavo Cabrera García.



Una persona con el mismo nombre representó a la compañía en un concurso que convocó a ofrecer servicios de mantenimiento preventivo o correctivo a equipos de comunicaciones Cisco usados por Coneval, de acuerdo con documentos de una junta de aclaraciones para ese propósito que data del 2012 y que están en poder de El Financiero.



La segunda empresa involucrada en el convenio para entregar servicios de telecomunicaciones al AICM es DIM, cuyo sitio de internet es dim-mx.com, fue creada a nombre de Armando Mac Beath en noviembre de 2008, revelan registros en la Internet.



En esa plataforma, DIM enlista entre sus clientes empresariales a las alemanas Siemens y Volkswagen Bank y de México a la cementera Elementia, amén de una cartera gubernamental compuesta por nombres como Pemex, CFE, Lotería Nacional y el Instituto Nacional Electoral.



Su dirección física está fijada en la Avenida San Baltazar 2455 G, en la localidad de La Hacienda, en Puebla, de acuerdo con el Concentrado de Contratos y Convenios del Nuevo AICM.



Ayer, El Financiero publicó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que el Nuevo AICM incumplió con disposiciones legales y normativas en 20 casos de contratos relacionados con la construcción de la citada infraestructura.



La ASF encontró anomalías por 278 millones 86 mil pesos. El caso de GTG y DIM no necesariamente estaría incluido en ese monto.