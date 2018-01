Esperan un peso volátil en el primer trimestre del año

Pese a un sólido arranque en los primeros cuatro días de 2018, durante el primer trimestre de este año el peso navegará en las aguas de la volatilidad, motivado por la incertidumbre a nivel global y local, por lo que no recuperaría posiciones frente al dólar, e incluso podría superar la barrera de los 20 pesos en algunos momentos, coincidieron analistas.



“La apreciación observada por el peso podría ser de naturaleza temporal, se trata de un debilitamiento generalizado del dólar estadounidense, pues el mercado ya ha asimilado que la Fed podría subir su tasa de interés en tres ocasiones durante el año,” señaló Gabriela Siller, directora de Análisis Económico-Financiero de Banco Base.



La experta agregó que no se espera que esta recuperación del peso sea sostenida, pues los participantes del mercado serán cautelosos en el contexto de la siguiente ronda de renegociación del TLCAN, programada para comenzar el 23 de enero.



Debido a que en esta ronda podrían verse avances y un lenguaje menos agresivo por parte de Estados Unidos, las presiones contra el peso serían menores, aunque podría cotizar entre 19.50 y 20 pesos por dólar, con relativa estabilidad.



Siller señaló que en el mejor escenario, aunque es poco probable, el peso cotizaría por debajo de 18.0 por dólar, ya que a medida que avance el año se volverá más relevante el proceso electoral.



Alejo Czerwonkom, analista de UBS, espera que el peso se aprecie modestamente a 19 pesos por dólar a fines de junio y cierre por ese nivel, sin embargo, aún no recomendaría la moneda.



De acuerdo con datos de Bloomberg, es probable que el tipo de cambio se estabilice en los 18.75 pesos en el 2018, lo que significa una apreciación del peso de 4.62 por ciento respecto al cierre del 2017, de 19.66 pesos.



El peso, de los más rentables

​

En una entrevista para Bloomberg, Ernesto Revilla, economista en jefe de Citigroup para América Latina, mencionó que el peso podría ser la moneda con el mejor rendimiento del mundo en la primera mitad del 2018.



“Es cierto que la ganancia esperada se debe en gran medida a lo que se hundió a finales del año pasado, sin embargo, el pronóstico también refleja el potencial de crecimiento de México, una posición fiscal más sólida y un déficit en cuenta corriente cada vez menor, a medida que avanza el año”, dijo.



Citigroup estima que el peso se recupere más de cinco por ciento durante los próximos seis meses, para llegar a 17 pesos por dólar a finales del año.



Pero si los riesgos llegaran a materializarse, el banco central cuenta con un margen de maniobra flexible a través de su programa de coberturas cambiarias para enfrentar un primer semestre con tormentas, de acuerdo con analistas.



“El Banco de México tendrá que vigilar que el tipo de cambio nominal no diverge significativamente de los niveles que se encuentran más acorde con los fundamentales del país, sobre todo en ambientes de bajo volumen y poca liquidez”, señaló un reporte de Grupo Financiero Banorte.