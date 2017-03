Italiana Eni encuentra crudo y gas en México

La petrolera italiana Eni se convirtió ayer en la primera empresa privada en perforar un pozo petrolero de manera exitosa desde la Reforma Energética de 2013.



Se trata del campo Amoca-2, que les fue adjudicado en la Ronda 1.2, el cual, aunque sigue en periodo de evaluación, muestra que sus recursos son mayores a los estimados, dijo la italiana en un comunicado.



La Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi), a través de su iniciativa Pulso Energético, que dirige Pablo Zarate, señaló que es un ejemplo de cómo la reforma puede agregar valor sin sacrificios.



“Todo lo que hizo este descubrimiento es sumar. Recordemos que esto viene de la asignación de la Ronda Cero donde Pemex dice ‘no tengo los recursos para ir por estas oportunidades’, entonces es algo que no se hubiera generado sin el nuevo modelo, es algo que suma y que agrega muchísimo valor”, destacó Zárate.



Sobre el tiempo para la perforación de este pozo delimitador, que busca precisar la estimación de los recursos encontrados en el campo, Zárate agregó que es un resultado más veloz de lo que se anticipó.



El descubrimiento podría incrementar entonces la plataforma de producción de México, dado que este campo era uno que la petrolera nacional decidió no tomar.



Al respecto, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) dio la bienvenida a este nuevo descubrimiento de aceite pesado de alta calidad, pues “revela un potencial superior a las estimaciones originales”.



El pozo tiene una profundidad de tres mil 500 metros, en los que, aproximadamente, 110 metros contienen petróleo crudo. Todo el bloque podría tener alrededor de 107 millones de barriles de crudo y 69 mil millones de pies cúbicos de gas.



“Este descubrimiento viene en un país en el que Eni no ha operado aún y confirma nuestras capacidades de exploración, nuestro récords y es otra confirmación de la validez de nuestro modelo exploratorio dual. “Enfocados en activos convencionales podemos hacer más rápido el proceso de monetización de nuestras exploraciones”, dijo Claudio Descalzi, CEO de Eni en el comunicado.



El periodo de perforación de este bloque Amoca continuará con un nuevo pozo Amoca-3 y luego con Miztón-2 y Tecoalli-2, que también son pozos delimitadores para identificar nuevas oportunidades.



