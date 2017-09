En un mes sabremos si se activa bono catastrófico por sismo: Hacienda

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) señaló este lunes que tomará un mes revisar si se activa o no el bono catastrófico emitido en agosto por el Banco Mundial para atender a los afectados por el sismo magnitud 8.2 registrado el 7 de septiembre.



"Son 30 días los que tomará la revisión en principio. Pensamos que habrá de activarse dada la magnitud y geografía que se encuentra dentro de lo que estaba cubierto por el Bono, pero es un tema que contractualmente se debe de revisar y el contrato implica un periodo de 30 días para hacerlo. Es hasta entonces que tendremos una idea precisa de exactamente cuál es el monto y si efectivamente se dieron las condiciones para que el bono se active", dijo el titular de la dependencia, José Antonio Meade.



Entrevistado al término de su participación en el Foro Expansión, Meade habló sobre los estímulos del Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales a los contribuyentes de las zonas afectadas de Oaxaca y Chiapas.



"No abrimos en el Paquete ninguna de las leyes fiscales en abono del acuerdo de certidumbre fiscal pero preservamos los estímulos que el año pasado que planteamos en materia de investigación y desarrollo, estímulo de estaciones deportivas, reconversión de estación de servicios", ejemplificó.



Dijo que los estímulos estarán disponibles en esos estados el tiempo que sea necesario para los municipios afectados, y subrayó que los estímulos no implican un desembolso del Gobierno sino que se trata de facilidades que cada contribuyente se autoaplica en ISR, IVA y cuotas al IMSS.



Meade mencionó que el Fonden tendrá en 2018 un presupuesto de 6 mil 700 millones de pesos y "veremos si es suficiente o si podremos ajustar esta cifra pero entre lo que ya obtiene Fonden hay monto para hacer suficiente reconstrucción".



El 4 de agosto de 2017, el Gobierno federal concluyó la renovación del mecanismo de cobertura financiera: Bono Catastrófico “Fonden 2017”. Esta cobertura permite aumentar los recursos para la atención de situaciones de emergencia y reconstrucción de infraestructura pública federal, estatal y municipal, así como de las viviendas ubicadas en zonas de pobreza causadas por los efectos de sismos y huracanes.



El Bono Catastrófico “Fonden 2017” estará vigente por tres años y brindará una cobertura conjunta de 360 millones de dólares: 150 mdd para sismos, así como 100 y 110 millones de dólares para huracanes que impacten las costas del océano Atlántico y Pacífico, respectivamente.