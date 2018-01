Robo de vehículos asegurados en México hila 30 meses al alza

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) reveló que en el 2017 se robaron la 'cifra histórica' de 90 mil 187 vehículos asegurados, lo que representó un incremento de 27.2 por ciento con respecto al 2016, cuando alcanzó 70 mil 925 unidades.



De acuerdo con Recaredo Arias, director general de la AMIS, la tendencia al alza del robo de vehículos comenzó en junio de 2015 y desde esa fecha no ha cedido el robo de vehículos asegurados, a tal grado que las cifras alcanzadas en el 2017 son históricas.



Durante la presentación de las cifras de "Robo y recuperación de automóviles asegurados al cierre de 2017", el directivo de la AMIS precisó que de los casi 90 mil 200 vehículos asegurados robados el año pasado, el 62 por ciento de ellos fue con violencia, principalmente en los estados de Guerrero, Sinaloa, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.



Cifras de la AMIS destacan que el robo con violencia de vehículos asegurados a nivel nacional durante el 2017 registró el porcentaje más elevado de los últimos años.



Según la AMIS, el pago de indemnización de las aseguradoras por esta cantidad de robo de vehículos será por unos 14 mil millones de pesos, cerca de un 14 por ciento del total del estimado de indemnizaciones que desembolsaran las aseguradoras por 62 mil 12 millones de pesos en este tipo de coberturas.



Las entidades en las que más se dio el robo de vehículos fueron el Estado de México, Jalisco, Ciudad de México, Chihuahua, Sinaloa, Guanajuato.



Hace cinco años, la cifra de autos robados asegurados llegaba a las 68 mil 815 unidades, tres años después de eso, la cifra se fue a más de 70 mil.



Arias sostuvo que los altos índices de delincuencia en México están íntimamente relacionados con el incremento del robo de vehículos, toda vez que prevé que la tendencia de esta práctica delictiva seguirá al alza, en un entorno de elecciones presidenciales este 2018, debido a que se flexibilizan aún más las políticas y no se le da continuidad a los programas de seguridad, ya que algunos funcionarios dejan su cargo para contender a un puesto público.



De acuerdo con la lista de vehículos por marca y modelo más robados en el 2017, el Tsuru, de Nissan, sigue siendo el campeón. Le siguen Aveo de General Motors; Sentra de Nissan y Jetta Clásico, de Volkswagen.



DESCARTAN INCREMENTO DE PRIMAS



Para Arias, el costo de las primas de los seguros de autos no se ha incrementado, pese a las cifras históricas reveladas por el robo de vehículos en el 2017.



Sostuvo que la competencia está generando que el sector mantenga costos competitivos, por lo que por el momento no se tiene un dato de incremento. Sin embargo, reconoció, "que en el largo plazo nadie es sostenible cuando hay pérdidas".