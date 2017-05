Empresas limitan peticiones de crédito, según encuesta

Las empresas percibieron condiciones menos favorables en las tasas de interés bancarias en el primer trimestre de este año por lo que optaron para reducir sus peticiones de préstamos.



De acuerdo con el reporte sobre Evaluación del Financiamiento a Empresas elaborado por el Banxico, el principal factor que limitó el uso del crédito de la banca fue el nivel de los réditos, con 54.8 por ciento de menciones. Esta cifra fue mayor al 47.3 por ciento del primer trimestre de 2016 y además fue la más elevada desde que hay registros disponibles, a partir de 1999.



El segundo mayor limitante fue la situación económica, con 51.6 por ciento de menciones, seguida de los montos exigidos como colateral para acceder al financiamiento, con 48.5 por ciento.



Jorge Sánchez, economista de la Fundación de Estudios Financieros indicó que si bien el financiamiento en México sigue creciendo de forma positiva, el alza de tasas del Banco de México está teniendo una caída en las expectativas en cuanto a la solicitud del crédito por parte de las empresas.



FOCOS Clientes. Las grandes firmas prefieren financiarse con la banca comercial a la hora de pedir prestado, además de proveedores.



Limitante. Las empresas medianas y pequeñas señalaron a las tasas como el factor para no pedir recursos.



“Considero que el aumento en las tasas de interés del Banco de México ha sido un poco precipitado. El temor es que ocurra lo mismo que en otras naciones donde los cambios en las tasas de interés fueron más rápidos de lo necesario”.



Sánchez indicó que el ajuste monetario es bueno para prevenir las expectativas inflacionarias, pero la institución no se quiere dar cuenta de que esas expectativas ya están mejor ancladas.



Para Gabriel Casillas, economista en jefe del Grupo Financiero Banorte, el alza de tasas no fue un factor que impidiera el crecimiento del crédito, ya que recordó “en análisis históricos, la tasa de política monetaria que empieza realmente a poner el freno en el crédito está más cerca de ocho por ciento”.



En su opinión, la desaceleración en el crédito fue por la incertidumbre relacionada a Donald Trump. “Si bien creo que una gran parte de estos nubarrones ya se disipó, sí afectó la inversión en nuevos proyectos durante algunos meses en este inicio del año. Hacia delante, sin embargo, estimamos que la tendencia ya no será de desaceleración”.



De acuerdo al estudio, el 38 por ciento de las empresas solicitarían crédito de la banca comercial en el siguiente trimestre contra 32.8 por ciento que apuntaron que lo harían en el primer cuarto de 2016, pero sólo 23.2 por ciento de las Pymes respondieron de forma afirmativa.