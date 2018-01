El problema real del TLCAN es Canadá, no México, dice Paul Ryan

El presidente de la cámara de representantes de Estados Unidos, Paul Ryan, dijo que el mayor problema con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) "proviene del Norte", con los productores de lácteos canadienses arrojando productos de bajo costo en el mercado para competir con los lecheros de Wisconsin.



Ryan dijo este viernes que el TLCAN debe ser "actualizado", pero que Estados Unidos debería trabajar en el marco del acuerdo que entró en vigencia en 1994, en lugar de retirarse. Hablando en un evento patrocinado por WisPolitics, una publicación de noticias políticas de Wisconsin, Ryan dijo que poner fin al acuerdo de libre comercio pondría en riesgo aranceles más altos para el queso que los productores estadounidenses exportan a México.



Las relaciones comerciales entre Canadá, México y Estados Unidos han sido inestables desde que la campaña a la presidencia de Donald Trump en 2016 rechazó el apoyo tradicional republicano al libre comercio y calificó el TLCAN como "el peor acuerdo comercial en la historia del mundo".



Los republicanos del Congreso, especialmente los de los estados fronterizos cuyas economías dependen del comercio, han instado al gobierno de Trump a modernizar el TLCAN en lugar de arriesgar las consecuencias económicas de terminarlo.



La industria láctea ha sido durante mucho tiempo uno de los puntos de fricción en el comercio entre Canadá y Estados Unidos, especialmente para el estado natal de Ryan, Wisconsin. El sistema de aranceles y cuotas de Canadá, conocido como administración de oferta, restringe gran parte de su mercado. Estados Unidos está proponiendo en las conversaciones del TLCAN eliminar ese sistema, pero los canadienses argumentan que los estadounidenses todavía tienen ventaja.



En una carta enviada el año pasado a los gobernadores de Nueva York y Wisconsin, el embajador de Canadá en Washington, David MacNaughton, citó datos que muestran que el comercio de productos lácteos entre los países beneficia a Estados Unidos en un margen de cinco a uno. La agricultura, incluidos los productos lácteos, ha sido uno de los principales focos de varias rondas de negociaciones del TLCAN.



El secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, dijo que Trump fue informado el jueves sobre el estado de las conversaciones del TLCAN, y está "muy contento de hacia dónde van las cosas". "Esperamos que se renegocie o lo abandonaremos", agregó.



Trump repitió también esta semana sus afirmaciones de que Estados Unidos "ha sido tratado muy, muy mal" en el marco del TLCAN, citando déficits comerciales con Canadá y México. Dijo que está dispuesto a ser "flexible", pero quiere un acuerdo justo, que describió como un "tratado Trump".



"Si no hacemos el acuerdo correcto, terminaré con el TLCAN. ¿De acuerdo?", dijo Trump en una entrevista con el diario The Wall Street Journal. "Ahora, ¿quiero? No, prefiero dejarlo".