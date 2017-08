El objetivo del TLCAN es ganar-ganar-ganar: Guajardo

El objetivo de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América Latina (TLCAN) es tener más comercio, no menos, es un "ganar-ganar-ganar", dijo este miércoles Ildefonso Guajardo, secretario de Economía.



"El objetivo no es regresar al pasado, es ver hacia el futuro, es ganar-ganar-ganar para los tres países", dijo.



En un mensaje en el arranque de las conversaciones para la renegociación del TLCAN, las tres delegaciones que representan a México, Estados Unidos y Canadá coincidieron que trabajarán a favor de todos los interesados.



El TLCAN es clave para México, que multiplicó por seis su comercio con Estados Unidos, adonde envía el 80 por ciento de sus exportaciones, en particular bienes manufacturados y productos agrícolas.



En su intervención, la ministra de Relaciones Exteriores canadiense, Chrystia Freeland, señaló que Estados Unidos, Canadá y México tienen un poderoso interés común en alcanzar un acuerdo para modernizar el pacto comercial TLCAN.



"Los sólidos fundamentos económicos constituyen un argumento convincente para impulsar lo que resulta eficiente y perfeccionar lo que puede hacerse mejor", dijo la funcionaria.



La revisión del TLCAN no tiene fecha límite, pero las partes prevén entre siete y nueve rondas y esperan logros antes de las elecciones presidenciales en México (julio de 2018) y legislativas en Estados Unidos (noviembre de 2018), que pueden entorpecer los debates.



Luego de la cita en la capital estadounidense, la segunda reunión será en México el 5 de septiembre, y más tarde en Canadá, cuya fecha aún no fue anunciada.



Con información de Reuters y AFP

¿Qué es lo que busca México en la renegociación del #TLCAN? Estas fueron las palabras del secretario Guajardo @ildefonsogv en Washington pic.twitter.com/3Yfy7EsN3h — El Financiero (@ElFinanciero_Mx) 16 de agosto de 2017