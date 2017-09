Discurso de Trump contra TLCAN 'golpea' a las inversiones de capital en México

OAXACA, Oaxaca.- Aunque las exportaciones crecieron 10 por ciento al mes de julio, la incertidumbre causada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el TLCAN, sacudió a México porque las importaciones de bienes de capital apenas crecieron 2 por ciento, de acuerdo con el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior Tecnología e Inversión (COMCE).



"(En los primeros siete meses del año las importaciones de) bienes intermedios crecen 8 por ciento y la preocupación está en bienes de capital que solamente están creciendo 2 por ciento. No es una buena noticia porque son los bienes que se utilizan para producir (otros) bienes y ahí tenemos que tener el ojo puesto", dijo Fernando Ruiz Huarte, director del COMCE, durante una conferencia de prensa previa al Congreso Anual de dicha organización que inicia este miércoles en Oaxaca.



Esta cifra implica que no hay inversiones para nuevos proyectos en estos primeros siete meses del año, agregó el directivo.



"La disminución de las importaciones de bienes de capital las explicamos por la gran incertidumbre que existió a principios de año en donde no se tenía claro qué iba a pasar con el TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte)", dijo Ruiz Huarte.



En los primeros meses del año, tras la llegada de Trump a la Casa Blanca, los mercados y el peso mexicano vivieron sus días más volátiles debido a la incertidumbre que provocó la retórica ácida del republicano contra el acuerdo comercial vigente desde 1994.



El mandatario ha calificado al pacto comercial como causante de las pérdidas de empleos en Estados Unidos y ha prometido sacar a su país si no logra un mejor acuerdo.



Sin embargo, el lado positivo es que las exportaciones crecieron 10 por ciento al mes de julio con respecto al mismo periodo del año anterior, totalizando 230 mil millones de dólares.



Además, el COMCE espera que en todo 2017 se lleguen a los 400 mil millones de dólares en exportaciones.



Ruiz Huarte destacó que las exportaciones manufacturas crecen prácticamente un 9 por ciento y que siguen representando cerca del 90 por ciento del total de las exportaciones.



Este martes, concluyó la segunda ronda de negociaciones para renovar el TLCAN y aunque se tuvieron avances, los temas que generan fricción no han sido abordados a detalle.



Se espera que los primeros resultados del proceso de modernización del acuerdo se conozcan en la tercera ronda que se realizará del 23 al 27 de septiembre en Ottawa.