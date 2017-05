El día que las gasolineras dejaron de ser sólo de Pemex

Verde, blanco y rojo ya no son los únicos colores que se ven en una exposición de gasolineros en México.



Por 29 años así fue en la convención nacional de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) que conjunta a todos los gasolineros del país.



A partir de este año, en los salones de la exposición y en las calles de México ya no será así, sino que habrá estaciones de color azul, amarillo, rojo, morado y hasta blancas, dependiendo de la empresa que se ostente como competidor.



“La Onexpo 2017 será recordada como la primera vez que Pemex estuvo acompañada”, declaró José Ángel García, presidente saliente de la Onexpo.



En efecto, Pemex es una más: a lado del stand de Shell, que instalará estaciones este año, frente a la de Valero, que ya tiene un plan para importar gasolina, a un costado de Total, la francesa que además de croissants ofrecerá lavado de coche y cuatro marcas de gasolina, y a contra esquina del puesto de ExxonMobil, que invertirá 300 millones de dólares en el país en gasolineras y llenó el Centro Bancomer con pancartas promocionales.



El stand de Pemex estaba alejado pero era del mismo tamaño que el de BP, la petrolera británica que haciendo gala de su blancura.



No son solo los colores llaman la atención. Shell tiene un Ferrari F-1 estacionado en su área de exposición, donde Andrés Cavallari, director de downstream de Shell México, le presume a El Financiero que es de dónde sacan la tecnología para los coches comunes.



Luego explica que la tecnología V-Power de Shell consiste en ya incluir los aditivos en la gasolina.



“Lo que pasa comúnmente es que la gasolina al momento de hacer la combustión va dejando una especie de corrosión en las bujías, es un poco como un sartén”, dijo.



VALERO IMPORTARÍA ALTAMIRA



El plan de Valero, una de las empresas a la que más gasolina le compra Pemex, es traerla por barco de las refinerías de St. Charles, Meraux y Port Arthur, en Houston, Texas, así como de Corpus Christi. Las depositará en Altamira que luego llevará por ruedas a sus terminales en San Luis Potosí y Monterrey.



Valero, de acuerdo con su nueva estrategia para México, ofrece tres tanques de 150 mil barriles para almacenar Magna, uno de 100 mil barriles para Premium, dos de 150 mil y otro de 100 mil para Diésel para un total de 950 mil barriles de almacenamiento.



Para sus operaciones en carro tanque cuenta con 14 posiciones de carga, transporte de tren unitario para 100 carros tanque a Monterrey y transporte de tren unitario para 45 carro tanques a San Luis.