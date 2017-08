El ‘arma secreta’ para defender el TLCAN

El antídoto a la retórica que llega desde Washington y que ha imperado en torno al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) puede encontrarse en el sector agroalimentario, de acuerdo con Thomas Vilsack, secretario de Agricultura de Estados Unidos durante la administración de Barack Obama, y hoy presidente y CEO de la US Dairy Export Council.



Este sector soporta tantos empleos como la industria de la manufactura, catalogada como joya del bloque, aseguró Vilsack en entrevista con El Financiero.



Detalló que en 2015 el sector agroalimentario, que va desde la producción de alimentos hasta la venta de comida preparada, generó más de 11 millones de empleos en Estados Unidos, en tanto que la industria manufacturera empleó a 12 millones de personas.



“La agricultura ha jugado un papel significativo en sensibilizar a la gente y veremos cómo estos temas delicados se resuelven, pero por eso es importante que la agricultura no sólo hable de los granjeros, sino de la industria de alimentos”, dijo.

74 mil millones de dólares Exportó EU en 2016 en productos del sector agropecuario y ganadero.

Consideró que el actual presidente de su país, Donald Trump, quien hizo su fortuna en el sector de bienes raíces, no está familiarizado con el sector agroalimentario ni con el impacto que tiene en el comercio. “El presidente ha tenido una tendencia de equiparar el comercio con la manufactura y ver el mundo del comercio como si sólo se relacionara con la manufactura, cuando hay todas estas industrias que están aquí e igual tienen un impacto del comercio y quizás él no sepa mucho de ellas”, agregó.



El hecho de que Trump relacione el comercio con los puestos de trabajo manufactureros, sin tomar en cuenta otros sectores, no puede ser pasado por alto. “Para mí, los comentarios del presidente en torno a la manufactura son serios y no quieres que los negociadores piensen que es lo único que importa”, sentenció.



Al comparar estas cifras con la cadena de la industria automotriz de Estados Unidos, el sector al que Trump le ha puesto más atención, la industria agroalimentaria y de servicios de alimentos da casi 3 veces más empleos.



La importancia y poder del sector agroalimentario en Estados Unidos quedó en evidencia en abril pasado, cuando Trump amenazó con salir del tratado, una advertencia que duró apenas cerca de 24 horas, debido a la presión ejercida por esta industria, aseguró Vilsack.



CLAVE PARA MÉXICO



Para México este sector también genera un impacto alto en la sociedad, ya que las exportaciones de alimentos a Estados Unidos representarán el 80 por ciento de los 32 mil millones de dólares que se espera enviar en alimentos al mundo en 2017, según Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor en Mercados Agrícolas.



“El 51 por ciento de las exportaciones es de frutas y hortalizas, que es un sector que genera y demanda muchas fuentes de trabajo por el levantamiento de aguacate, tomates y berries”, destacó.



En importancia le siguen las ventas del sector azucarero y de agave, por el tequila, dijo Anaya, quien concuerda con Vilsack en la importancia de este sector.