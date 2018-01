El 62% de los mexicanos ve positivo el TLCAN

Sesenta y dos de cada 100 mexicanos creen que el TLCAN es positivo para la economía, mientras que sólo 53 por ciento de estadounidenses piensa lo mismo para su país, señala una investigación de The Chicago Council on Global Affairs.



Un grupo más alto, de 75 por ciento, considera que Estados Unidos no ejerce un comercio justo con México mientras que 20 por ciento cree que sí.



Por otro lado, la mitad de los mexicanos sondeados cree que Canadá lleva a cabo un comercio justo con el país y 31 por ciento, que no.

De acuerdo con el estudio, 65 por ciento de los mexicanos tienen una visión desfavorable de EU, cuando en 2015, 66 por ciento de los nacionales tenían una visión positiva.



“En contraste con la visión mexicana de su vecino, la percepción en EU de México es más positiva hoy que hace unos años”, indicó.