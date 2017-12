Dólar entra en zona de intervención

Al cierre de la semana pasada, el tipo de cambio al menudeo se elevó a 20 pesos por dólar, mientras que en el mercado interbancario se ubicó en 19.7225 unidades. En ambos casos, son niveles que no se habían visto desde mediados de marzo de este año y, con ello, la moneda mexicana entró en una zona en donde, en otras ocasiones, se han dado intervenciones por parte de la autoridad financiera.



La última vez que la Comisión de Cambios anunció una intervención en el mercado fue el pasado 25 de octubre, cuando la paridad rondó las 19.25 unidades y el organismo elevó el monto en circulación del programa de coberturas cambiarias de mil a 5 mil millones de dólares.



A las preocupaciones de la autoridad cambiaria de esa última intervención, que se centraban en la renegociación del TLCAN, se agregaron los temores originados por la reciente aprobación del paquete de reducción de impuestos en Estados Unidos, lo cual puede ser un factor que pueda implicar mayores dificultades para la entrada de flujos de capitales del exterior a México, aseguran analistas.



“(La reforma fiscal de EU) reduce la competitividad fiscal de México y podría desincentivar la inversión extranjera directa en el país, así como motivar las salidas de capitales”, señaló Gabriela Siller, directora de análisis de Banco Base. “Por otro lado, el mercado también considera que el crecimiento económico de Estados Unidos podría acelerarse moderadamente, lo cual eleva las apuestas a favor del dólar”.



Los focos amarillos para México también se prendieron debido al efecto que un mayor tipo de cambio tendría sobre la inflación, preocupación que ha sido señalada en varias ocasiones por el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, desde que asumió el cargo.



Sergio Kurczyn, analista de Citibanamex, señaló que además del TLCAN y la reforma fiscal de Trump, los datos de inflación y crecimiento de México publicados la semana pasada, los escándalos de corrupción y el término de la negociación del tratado comercial con la Unión Europea también jugaron en contra del peso mexicano en los últimos días.



El programa de coberturas cambiarias, que tiene disponible un monto total de 20 mil millones de dólares, inició el 21 de febrero, cuando el tipo de cambio del peso con el dólar se encontraba operando en 20.48 pesos. Este programa de coberturas cambiarias no implica la utilización de las reservas internacionales, dado que se liquidan por su diferencial en pesos y su plazo no podrá ser mayo a 12 meses.