Director de JP Morgan se arrepiente y reconoce a las criptomonedas

Jamie Dimon está teniendo dudas sobre entrar en la controversia sobre el bitcoin.



El presidente ejecutivo de JPMorgan, quien antes calificó la criptomoneda de "fraude", dijo este martes que desea no haber descartado la tecnología en términos tan amplios.



"Me arrepiento de hacer" esos comentarios, aseguró Dimon en un entrevista con la red Fox Business. "La cadena de bloques es real. Puedes tener cripto yen, dólares y cosas así".



En septiembre, Dimon dijo que el bitcoin era "peor que los bulbos de los tulipanes" y amenazó con despedir a cualquier operador que los comprara o los vendiera por ser "estúpidos".



El CEO de 61 años explicó que todavía no está muy interesado en el tema, y ​​cree que la intervención del Gobierno podría obstaculizar el crecimiento y la aceptación del bitcoin.



"El bitcoin para mí siempre fue sobre lo que los gobiernos van a sentir de la criptomoneda a medida que se vuelve realmente grande", declaró.



"Simplemente tengo una opinión diferente a la de otras personas". No estoy muy interesado en el tema en absoluto".



El valor de las monedas digitales aumentó durante 2017 y llamó la atención de todos, desde los reguladores hasta los principales ejecutivos de los bancos. El precio del bitcoin se ha más que triplicado a 14 mil 297 desde que Dimon emitió sus comentarios en septiembre.



Dimon reiteró en la entrevista que cree en la cadena de bloques, la tecnología utilizada para verificar y registrar las transacciones que están en el corazón de las criptomonedas.



Los expertos han dicho que la tecnología de la cadena de bloques podría remodelar el sistema financiero global y JPMorgan está probando posibles casos de uso de la tecnología.



Las ofertas iniciales de monedas, sin embargo, "hay que mirarlas de forma individual", afirmó Dimon en la entrevista.