Desaparición del TLCAN no representaría el fin para México: empresarios

A medida que los negociadores entraron en su tercer día de conversaciones para actualizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el máximo representante del sector privado de México dijo que el país necesita estar preparado para todos los escenarios, incluyendo el posible fin del acuerdo.



La mayoría de los productos mexicanos exportados a Estados Unidos se enfrentarían a un arancel promedio bajo de 2.5 por ciento a 5 por ciento si el TLCAN desapareciera, dijo Moisés Kalach, el jefe comercial del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Eso dejaría a México igual que a Europa, China y Japón, que intercambian más de mil millones de dólares en total con EU cada año a pesar de carecer de un acuerdo de libre comercio, dijo.



México ve una clara oportunidad para una actualización del TLCAN que también beneficie a EU y Canadá, y las posibilidades de llegar a un acuerdo han ido mejorando con el tiempo, pero la posibilidad de su fin no se puede descartar, dijo Kalach en una entrevista el viernes en Washington. México debería hacer cambios en su propia legislación nacional para proporcionar a las compañías extranjeras seguridad jurídica y protección de sus inversiones en México similares a las que

tienen bajo el TLCAN, dijo.



"El fin del Nafta sería la pérdida de un instrumento de mucho valor, sería un golpe fuerte para México, un golpe no deseado, pero tendríamos que salir adelante", dijo. "Somos un país, no vamos a desaparecer. Si cambia nuestra situación, tendremos que tomar medidas, reagruparnos y tener una visión clara".



El presidente Donald Trump no está buscando un "mero ajuste" del TLCAN y buscará una revisión importante a un acuerdo que cree que le ha fallado a los estadounidenses, dijo su máximo funcionario de comercio el miércoles. Mientras EU se concentra en proteger a los trabajadores estadounidenses y mejorar su balanza comercial, México y Canadá han enfatizado la necesidad de preservar el extenso aumento del comercio entre las tres naciones.



Las conversaciones de esta semana están programadas para concluir el domingo, con la siguiente ronda programada para realizarse en México en septiembre. Mientras el representante comercial de EU, Robert Lighthizer, señaló el miércoles que una actualización del TLCAN podría requerir el uso de un "sustancial contenido estadounidense" para los productos fabricados en la región, el secretario de Hacienda de México, Ildefonso Guajardo, dijo que este requisito sobre una base nacional y no regional podría ser "muy complicado". Guajardo dijo que espera que con el tiempo, el diálogo ayude a cerrar las diferencias entre EE.UU. y México en las conversaciones.