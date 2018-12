Decisión de cancelar NAIM es política y tiene un impacto negativo en México: expertos

La decisión de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco es más política que ecológica, lo que tiene un impacto negativo para México, aseveró este viernes Peter Estlin, Lord Mayor de la City of London.

De acuerdo con el ejecutivo, la emisión de bonos verdes que realizó el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en mercados internacionales cumplió con los lineamientos para obtener dicha certificación.

“Yo no puedo decir, ni determinar por qué se haya cancelado el contrato del Gobierno mexicano, pero yo creo que es una decisión más política que algo que tenga que ver con el proyecto verde, si era o no era. Claramente cualquier decisión de cancelar un proyecto de infraestructura de ese tamaño puede tener un impacto negativo”, dijo Estlin en conferencia de prensa este viernes.

En el marco de la celebración de un acuerdo entre el Consejo Consultivo de Finanzas Verdes (CCFV) en México y la Iniciativa de Financiamiento Verde de la ciudad de Londres, a favor de la divulgación de información ambiental, social y de gobierno corporativo en nuestro país, la autoridad financiera de Reino Unido afirmó que las acciones que emprenden las compañías hoy reafirman el compromiso de seguir invirtiendo en iniciativas verdes.

Peter Estlin sostuvo que el acuerdo que se logró es cambiar la cultura de las empresas nacionales, del gobierno y de la sociedad, ya que se necesita cambiar la vida de manera sustentable.

De acuerdo con Alba Aguilar, directora de Nuevos Mercados de SIF ICAP, empresa subsidiaria de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el proyecto del aeropuerto en Texcoco cumplió con todo lo requerido para ser verde.

“El aeropuerto estaba siendo construido con estándares altos de eficiencia energética, de agua, etcétera e, incluso, la construcción se estaba llevando a cabo con los estándares más altos de lead. En ese momento tuvo esa certificación para ser un bono verde, pero el que ya no vaya a existir ese proyecto no quiere decir que no haya sido elegible para serlo. Es un caso fortuito porque no se tomó en cuenta la decisión de un gobierno entrante, pero sí era verde”, afirmo Aguilar.

Enverdecer el sistema financiero

“Todos los inversionistas institucionales tenemos procesos de toma de decisiones con gobierno corporativos, en donde se analizan los pros y contras con la información que se tiene. El tema del aeropuerto ha tenido mucho impacto en los mercados, pero, eventualmente, el desenlace de esto sí puede llegar a afectar a algunos inversionistas de una manera u otra”, aseveró Luis Sayeg, CEO de Afore Citibanamex y Co-presidente del CCFV.

Alba Aguilar advirtió que el crecimiento y desarrollo de proyectos que generen impactos ambientales positivos van a tener lugar para financiarse en mercados financieros, no van a parar por temas de política.

Añadió que el acuerdo que se firmó tiene objetivos ambiciosos, como enverdecer el sistema financiero mexicano, no solamente en mercados bursátiles, sino también en la banca, tema de crédito, en la banca comercial.

“Queremos enverdecer la parte de inversionistas institucionales, la banca, mercados bursátiles. La banca también va a tener protocolos para poder dar créditos a proyectos verdes de corporativos y gobierno. Así como la información que pueden tener los inversionistas”, describió Alba.

De acuerdo con Sayeg, la información ambiental, social y de gobierno corporativo que se dará tras este acuerdo, será materia enriquecedora para invertir y tomar decisiones.

“En la medida que vayamos trabajando de fondo en este acuerdo, vamos a estar menos expuestos a caer en inversiones que pudieran tener un mal uso de los recursos. Por su puesto que tratamos de evitarlos”, sentenció el CEO de Afore Citibanamex.