4.5% de las facturas que recibe el SAT tienen errores

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recibió 6 mil 142 millones de facturas al cierre de 2016, de las cuales se estima que 4.5 por ciento tuvieron errores en información como un RFC incorrecto o métodos de pago no válidos, razón por la que a partir del 1 de julio entra en vigor la nueva factura electrónica que elimina esos errores.



Adrián Guarneros, administrador general de Servicios al Contribuyente, dijo que si bien el porcentaje detectado puede parecer bajo, "lo que no nos permite ese porcentaje de errores es generar un sistema más consistente, porque 4 por ciento de errores significa que necesariamente en la contabilidad de muchos contribuyentes sí va a haber errores".



Entre los principales errores encontrados en las facturas se encuentran: cifras irreales, tasas de IVA incorrectas, no había un catálogo de servicios que permitiera ver el tipo de deducción, facturas en ceros (se compra un producto, ese producto salió mal y la persona va a la tienda a que se le dé otro producto y ese se factura en cero).



Durante un Taller para Periodistas para explicar los cambios de la nueva factura electrónica, dijo que la factura es un vehículo de comprobación y lo que el SAT hace es fortalecer ese vehículo de comprobación para muchos efectos, aunque esos cambios no tienen un impacto directo en la disminución de la evasión.



"La estimación de la evasión no es algo que dependa de la facturación, evidentemente tiene impacto indirecto. No podemos hacer una estimación, no sería adecuado que la autoridad pudiera emitir una estimación de la facturación que como tal no tiene un efecto en el nivel de tributación" expuso.



Los más de 6 mil millones de facturas que recibe el SAT implican que por minuto se reciben 11 mil 973 facturas en promedio y 200 por segundo durante 2017.



De 2005 a abril de 2017, la autoridad recibió en total 28 mil 800 millones de facturas, en tanto, en ese mismo periodo se reportó un total de 6 millones 915 mil 532 emisores de facturas, al cierre de 2016 los emisores sumaron 987 mil 155.



