Sólo 4 de cada 10 empresas han pedido crédito desde su creación

El encarecimiento del crédito y la gran variedad de requisitos que piden los acreedores son algunos de los factores que frenan a las empresas para pedir un préstamo, pues según la Encuesta Nacional de Financiamiento de las Empresas (ENAFIN), sólo 4 de cada 10 empresas han solicitado o tenido algún tipo de financiamiento desde que fueron creadas.



De una muestra de 3 mil 927 compañías con seis o más empleados, el 51.4 por ciento de las empresas consideró que el principal factor que puede limitar el acceso al financiamiento son las altas tasas de interés del crédito, el 34.5 por ciento señaló que se establecen muchos requisitos o trámites difíciles y el 7.8 por ciento indicó que le exigían comprobación de ingresos o condiciones de pago.



Las empresas que respondieron que nunca han solicitado financiamiento, el 51.1 por ciento indica que es porque no le interesa o no lo necesita.



La encuesta, que fue elaborada por el Inegi y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) por primera vez en 2015, revela que nueve de cada 10 solicitudes de financiamiento de las empresas fueron aprobadas en 2015.



En ese año, la principal fuente de financiamiento para las empresas fue la banca comercial, con 76.5 por ciento, seguida por proveedores, con 31.7 por ciento, revela el estudio.



Además, para los casos de rechazo, los principales motivos fueron el mal historial crediticio (17 por ciento de las empresas con rechazo) y la baja capacidad de pago (13.4 por ciento), mientras que a 14.2 por ciento de las empresas rechazadas no les dijeron el motivo.



Además, un número importante de empresas no busca financiamiento, pues cuatro de cada 10 compañías utilizaron recursos propios (utilidades, venta de activos, ahorros, aportaciones, entre otros) para solventar sus operaciones.