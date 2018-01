¡Cuidado! Así te pueden cazar los créditos ‘milagro’

Sin consultar tu buró de crédito, con tasas de interés tan bajas que resultan atractivas, y con la garantía de prestarte lo que necesitas, empresas comerciales que muchas veces se hacen pasar por instituciones financieras reguladas se han convertido desde hace unos años en un imán para miles de personas que buscan obtener liquidez, pero que sólo logran ser engañadas.



Las “empresas milagro” como las han catalogado en la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) operan desde hace años en el World Trade Center o en la colonia del Valle de la Ciudad de México.



Los nombres cambian constantemente, una de ellas Grupo de Desarrollo Financiero ofreció por ejemplo gestionar un crédito por 200 mil pesos a una tasa de interés anual de 4.5 por ciento, es decir un interés de 0.375 mensual, la cual dicen es autorizada por una Sofom de la cual no dan nombre.



Otra empresa detectada es Maxicreditos, quienes dicen usan el gancho de que están reguladas y sus contratos ante Condusef lo cual no es cierto.



El engaño es que estas empresas piden una “fianza” o comisión para gestionar el susodicho crédito, cobrando por anticipado de acuerdo al monto del crédito que se busca obtener, una vez que se paga la fianza o la comisión, según marcan sus contratos, la empresa responde en unos días que el préstamo fue rechazado, quedándose con ese dinero sin haber resuelto.



En otros casos detectados por la Condusef, piden como garantía escrituras o facturas de automóviles los cuales tampoco son devueltos, hasta que se paga por ello.



Mario Di Costanzo, presidente de la Condusef, explicó que dado que son empresas comerciales no pueden actuar en contra de ellas, por lo que han optado por emitir alertas a la población para que no se dejen engañar, “ningún banco te cobra por anticipado para darte un crédito, te da el crédito y de ahí se cobran comisiones por apertura o la línea otorgada pero nunca te pide antes, estas empresas te piden una fianza o cobran una comisión pero no te garantizan que te darán el crédito”.



Los contratos de estas empresas son por “gestoría de crédito”, debido a ese término no hay delito que perseguir.



ALERTA PROFECO SOBRE FRAUDES

Ante las denuncias presentadas por estas gestoras de crédito, la Profeco ha realizado operativos en este tipo de empresas en todo el país, entre los que destacan las acciones llevadas a cabo en las entidades de Jalisco, Ciudad de México, Veracruz, Puebla y Nuevo León.



Tan sólo en este último estado se recibieron 414 quejas por este concepto en 2017 por un monto de 10 millones de pesos y a nivel nacional fueron 3 mil 752 reclamos recibidos en los dos últimos años.los consejos. De Profeco es acudir directamente a tramitar un crédito en alguna institución financiera reconocida