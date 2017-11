¿Cuántas pérdidas generaron los sismos?

Las pérdidas generadas por los dos sismos de septiembre ascienden a alrededor de 16 mil 449 millones de pesos, de los cuales, el 67 por ciento están registrados en casas habitación que tenían un seguro de forma voluntaria, en el 7.6 por ciento fueron de comercios afectados, en un 6.9 por ciento, de viviendas con un crédito hipotecario y en 4.5 por ciento, en industrias.



Recaredo Arias, director de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) informó que la suma de los dos sismos de septiembre es de 38 mil 861 casos con 16 mil 449 millones de pesos de estimación de pérdida, de los cuales hay 36 mil 453 en daños con 16 mil 352 millones de pesos de pérdidas estimadas.



En el ramo automotriz se reportaron dos mil 267 autos con un valor de 85 millones de pesos, y los datos de vida, gastos médicos y gastos funerarios, que sólo se registraron en la Ciudad de México, sumaron siete millones de pesos, 120 casos en gastos médicos con cuatro millones y dos en gastos funerarios con 800 mil pesos.



En conferencia de prensa para dar a conocer los costos de los sismos de septiembre, reveló que aún continúan con los procesos de evaluación de daños, adelantó que la cifra hasta ahora dada puede incrementarse.



Recaredo Arias comentó que han presentando también una propuesta al gobierno federal para que se promueva un seguro obligatorio para viviendas, en especial para los condominios.



“Que no se vea esto como que queremos vender más pólizas. Nosotros lo que tenemos que hacer es tener mecanismo de mitigación de pérdidas. En Turquía ya hay un caso que tuvo sismos muy grandes, ahí hay un seguro obligatorio para todas las casas, no importa si son condominios o no, por 25 mil dólares”.



Esto porque, dijo, tras el sismo en la Ciudad de México se han encontrado con que “el edificio hay que demolerlo y entonces cómo se ponen de acuerdo y cómo se asumen las pérdidas porque las personas que tienen seguro terminan quedando afectados por aquellos que no tenían seguros”.



Hasta ahora 'Vilma' es la mayor catástrofe natural y económica que han pagado, que valdría hoy dos mil 125 millones de dólares.