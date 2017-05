Creatividad e inteligencia emocional, habilidades para empleos del futuro

Para los trabajos del futuro se tiene que adaptar la educación formal y los jóvenes deben anticiparse y prepararse con habilidades que les permitan desenvolverse en el nuevo entorno laboral, en donde la creatividad e inteligencia emocional estarán en las habilidades top de las empresas en busca de talento, de acuerdo con el Foro Económico Mundial (WEF).



La creatividad y la inteligencia emocional serán las habilidades que estarán a la cabeza de las necesidades de las empresas hacia los siguientes cinco años, según un artículo del WEF publicado en la revista de junio del Fondo Monetario Internacional (FMI).



Y de acuerdo con ello, el reto está en los sistemas de educación formal como fuente primaria de aprendizaje, al lograr equipar a los estudiantes con habilidades para trabajos que aún no existen.



Un reporte del WEF sobre el Futuro del Empleo estima que más de 65 por ciento de los niños que hoy ingresan a la primaria podrían trabajar en empleos que aún no existen.



“Se requiere de un enfoque holístico de la educación y aprendizaje a lo largo de toda la vida basado en una asociación entre instituciones académicas, empleadores y Gobierno”, expone Nagwa Riad, asistente del director en el Departamento de Comunicaciones del FMI en el artículo.



Una de cada 3 personas en el mundo nació entre 1980 y principios del 2000, la mayoría de estos millennials se encuentran en la fuerza laboral, pero en su mayoría deberán aprender nuevas habilidades varias veces durante su vida laboral. Este grupo no se siente preparado para los retos del nuevo entorno laboral.



Una encuesta realizada por la consultora Deloitte entre 8 mil millennials trabajando en 30 países, encontró que muchos no creen estar equipados con un completo rango de habilidades, cualidades personales y experiencia que las empresas están buscando.



La inteligencia artificial y los programas de cómputo de autoenseñanza que replican habilidades humanas se están combinando con otras tecnologías como los sensores para producir vehículos autónomos.

Estas innovaciones requieren en paralelo la transformación de las habilidades de los trabajadores para implementar la nueva tecnología y los modelos de negocios, indica el WEF.



“Esto habla de que no sólo la educación debe adaptarse a las necesidades y atributos de los futuros trabajadores, sino que también se deben anticipar y prepararse con habilidades para prosperar en un lugar de trabajo envolvente", apunta Riad, quien también ocupó el cargo de Economista Principal del Departamento de Estrategia, Políticas y Evaluación en el FMI.



"Sólo entonces la carrera entre seres humanos y máquinas dará paso a la colaboración que aprovecha el poder de la tecnología para beneficiar a los individuos y las sociedades”.



Singapur ha avanzado en esta dirección, en la iniciativa sobre habilidades para el futuro, los empleadores identifican las habilidades a necesitar en los próximos cinco años.



Esa información se mapea según la industria que necesitará esas habilidades en el futuro y el Gobierno entonces provee financiamiento a ciudadanos de más de 25 años para adquirir entrenamiento relevante.



