Corea del Sur le dice 'No' a petición de Donald Trump para revisar TLC

Corea del Sur rechazó una propuesta de Estados Unidos de revisar un acuerdo comercial que ya tiene cinco años de antigüedad mientras que el gobierno del presidente Donald Trump presiona por cambios importantes que cree que abordarán el desequilibrio comercial entre los dos países.



"Estados Unidos pidió la resolución de su desequilibrio comercial, la plena aplicación del TLC existente, y la modificación y enmienda del actual acuerdo", dijo a periodistas en Seúl el ministro de Comercio de Corea del Sur Kim Hyun-chong, después de hablar este martes con el representante comercial estadounidense, Robert Lighthizer, vía videoconferencia, seguida de conversaciones con funcionarios estadounidenses en la capital surcoreana.



"Les dijimos a los Estados Unidos que es necesario averiguar las razones del desequilibrio comercial a través de un estudio conjunto que investigue, analice y evalúe el efecto del TLC", dijo Kim. "Desde mi punto de vista, no hay acuerdo sobre negociaciones" para revisar el acuerdo.



Luego de las declaraciones de Kim, Lighthizer dijo que el presidente Donald Trump está buscando "mejoras sustanciales" que aborden el desequilibrio comercial, y agregó que Estados Unidos quiere que el acuerdo sea "plenamente implementado".



Demasiados trabajadores estadounidenses no se han beneficiado del acuerdo, y las negociaciones son una oportunidad para abordar cuestiones como las solicitudes estadounidenses de larga data para que Corea del Sur aborde las onerosas normas que excluyen a las firmas estadounidenses, dijo Lighthizer.



No se fijó fecha para una próxima reunión sobre el tema, dijo Kim. Sin embargo, el Departamento de Comercio dijo que las discusiones continuarán en las próximas semanas.



El acuerdo podría ser terminado si alguna de las naciones decide que quiere hacerlo. Ese proceso requeriría 180 días.



En junio, Trump le dijo al presidente de Corea del Sur, Luna Jae-in, que los fabricantes de automóviles estadounidenses deberían tener una "sacudida justa" para mejorar las ventas de automóviles.



Corea del Sur describe el acuerdo como mutuamente beneficioso, basando su argumento en un aumento en el volumen de comercio bilateral. Pero Estados Unidos lo ve como una de las principales razones del desequilibrio comercial.



El deseo de Trump de revisar el acuerdo forma parte de un mayor impulso para reducir el déficit comercial de su país con varias naciones, como su búsqueda de una renegociación completa del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.



Países como Japón que tienen grandes superávits comerciales con Estados Unidos están observando con interés.



La cuestión comercial ha surgido justo cuando Washington y Seúl necesitan apoyo mutuo para enfrentar la amenaza nuclear de Corea del Norte.