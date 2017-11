Consar propone Sistema Nacional de Pensiones

Las reglas actuales para cotizar a la seguridad social no estimulan al trabajador en México para exigir a su patrón que no lo registre con un nivel salarial menor a su pago real, por lo que se requiere crear un Sistema Nacional de Pensiones en México, aseguró Carlos Ramírez, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).



El funcionario explicó que una de las razones por las que potencialmente existe la alusión, es decir que alguien cotiza en la seguridad social con el salario mínimo a pesar de que gana cinco o más, es porque las reglas actuales no generan suficientes incentivos para que el trabajador reclame su cotización social real a su patrón.



“Si se tuviera un Sistema Nacional de Pensiones en México se generarían más estímulos para que las personas reclamaran al patrón que no los tengan con una cotización menor, porque obtendrían una mejor pensión. Con las reglas actuales, la pensión, ganando uno, dos, cuatro o hasta cinco salarios mínimos es muy parecida, no hay un efecto muy claro para las personas de estar cotizando con niveles salariales más altos”, explicó Ramírez.



Durante la presentación del Estudio y Guía de Jubilación realizados por Fundación Mapfre, el funcionario precisó que para crear este Sistema Nacional de Pensiones se tendrían que unir los pilares pensionarios, que actualmente están desarticulados.



En esto se refiero a aspectos como el no contributivo, el de beneficio definido, el de ahorro voluntario y el de contribuciones, para poder ofrecer soluciones más claras ante un reto demográfico como el que se avecina (menos jóvenes, más envejecimiento y mayor esperanza de vida después del retiro).



“El programa 65 y Más va por su lado, lo entrega Sedesol, 6.5 millones de beneficiarios que reciben 580 pesos mensuales, para todos los mexicanos que tengan 65 años y no se tenga pensión contributiva. El contributivo que es de las Afores. Integrar la Afore y 65 y Más aportaría un mayor monto de pensión, por ejemplo”, dijo Ramírez.



Se podrían integrar estos pilares de tal manera que los beneficios fiscales sean equivalentes para todos y pueda servir de complemento y que haya más empresas que ofrezcan los planes privados, por lo que es a lo que se debe aspirar, a tener un Sistema Nacional de Pensiones que integre cada uno de estos pilares.



La semana pasada, autoridades de la Secretaría de Hacienda, de Banco de México y de la Consar señalaron que el sistema de pensiones en México requiere una reforma que permita elevar los montos que recibirán los trabajadores en su retiro, incrementar la cobertura del sistema y otorgar credibilidad en las instituciones.



Cambio en la ley



En México nadie habla de la fase de desacumulación, pero el sistema de ahorro para el retiro está a una década de empezar a observar a la primera generación de 'trabajadores Afore' que se van a empezar a jubilar y que van a requerir soluciones de retiro que hoy por hoy no tiene el mercado.



Para ello, dijo el presidente de la Consar se necesita un cambio en la Ley.



Al momento de cumplir la edad de retiro, un trabajador tiene dos opciones para obtener el dinero de la Afore: uno contratando un seguro de pensión, que es mejor conocido como las rentas vitalicias y el retiro programado.



“En otros países se hace una combinación de ambas y lo vuelven más flexible”, destacó Ramírez.



La renta vitalicia es a través de una aseguradora, se toma el dinero de la Afore y se contrata un flujo por el resto de la vida de ingreso; flujo que va a proteger al pensionado para los años siguientes.



La renta vitalicia tiene beneficios de protección de por vida, pero tiene un inconveniente, que es que el jubilado toma todo su dinero y lo gasta en la contratación del seguro de pensión.



La otra opción es el retiro programado, que es a través de las Afores, se deja el dinero en la administradora, se calcula para cuántos meses alcanza y se va dando dinero mensual a lo largo de los siguientes años, el problema es que los recursos se pueden acabar y todavía estar en vida, es heredable y está expuesto a la volatilidad de los mercados.