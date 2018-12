Confíen en que no vamos a llevar la economía a una crisis: Urzúa

El Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, llamó este lunes a los mexicanos a confiar en que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador no llevará al país a una crisis.

“Creo que la gente debe confiar en que no vamos de ninguna manera a llevar la economía a una crisis ni mucho menos, al contrario hemos trabajado mucho y sufrido mucho para poder tener 1 por ciento de superávit primario que nos va a asegurar a que la relación deuda/PIB siga siendo estable, sino es que baje y por otro lado, tenemos estos grandes programas que van a funcionar”, explicó.

En particular, el funcionario destacó los programas sociales de pensiones a adultos mayores y los apoyos a jóvenes para que estudien y trabajen.

“El programa de adultos mayores es el primer paso para tener ahora sí pensión universal, es la primera vez que se da en efecto, si quieren es una pensión mínima, pero una pensión al fin y al cabo”, dijo al comparecer en la Cámara de Diputados.

Y respecto al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que dará becas a estudiantes de educación superior y a quienes se capaciten en empresas para el mercado laboral, Urzúa dijo que se pretende llegar a 2.3 millones de jóvenes, “que no tienen esperanza, no ven la luz”.

Para estos programas, el Gobierno propone erogar 100 mil millones de pesos para adultos mayores y 44 mil 300 para jóvenes.

“Las cosas van a cambiar y México va a ser un país mejor”, afirmó Urzúa.

El Gobierno del nuevo presidente de México prevé alzas reales tanto de los ingresos como del gasto en su Proyecto de Presupuesto 2019 que fue entregado el sábado por su secretario de Hacienda a la Cámara de Diputados, en medio de mucha expectación en los mercados.

Se prevé un alza de un 6.3 por ciento de los ingresos en términos reales en 2019, en comparación con el monto aprobado en el presupuesto anterior, bajo el argumento de que durante 2018 los ingresos fueron mayores a los presupuestados originalmente.

Asimismo, el Gobierno mexicano espera un incremento del 6.1 por ciento del gasto neto en su plan para el próximo año.

"Tenemos que redireccionar todo el gasto posible a dos asuntos: capital humano e infraestructura pública. Si no tenemos un capital humano de primera y si no tenemos infraestructura pública de primera no vamos a poder crecer de manera robusta en el largo plazo", dijo Urzúa tras presentar el proyecto el sábado.

López Obrador, el primer presidente izquierdista en décadas, ha prometido impulsar un mayor gasto social, recortar impuestos y llevar adelante una ambiciosa agenda de proyectos petroleros y de infraestructura sin aumentar la deuda de la segunda mayor economía de Latinoamérica.

AMLO tomó posesión el 1 de diciembre prometiendo una ruptura radical con el "neoliberalismo" al que culpó de la corrupción, violencia y pobreza en el país.

Urzúa ha prometido respetar las variables macroeconómicas básicas y en la entrega del paquete económico para el próximo ejercicio dijo que esperan un superávit primario del 1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), excluyendo pagos de la deuda.

Dentro de las premisas para 2019 se estima un crecimiento del PIB de entre un 1.5 y un 2.5 por ciento, una inflación anual de un 3.4 por ciento y un tipo de cambio de 20 pesos por dólar.

Además, la nueva administración espera un precio promedio del barril de crudo local de 55 dólares y una producción de crudo de 1.8 millones de barriles por día (bpd), desde los 1.7 millones de bpd actuales.

Analistas sostienen que el Gobierno de López Obrador debe demostrar que está listo para controlar el gasto si sus planes de ahorro no resultan como espera.

AMLO tiene mayoría en ambas cámaras del Congreso, por lo que no se esperan mayores problemas para la aprobación del paquete económico para el próximo ejercicio, incluso antes de Navidad.

Con información de Reuters*