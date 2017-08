Con esta app ya no habrá pretexto para que no ahorres para tu retiro

Ya no tendrás pretexto para no ahorrar para tu retiro. El Gobierno federal lanzó la aplicación Afore Móvil para todos los trabajadores, con la que podrás ahorrar voluntariamente directamente desde tu smartphone.



Los trabajadores que ya cuentan con una Afore y aquéllos que nunca han ahorrado para su retiro o que en algún momento cotizaron a la seguridad social pero interrumpieron sus aportaciones ya pueden descargar la aplicación que está disponible para los sistemas iOS y Android.



La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) lanzarán formalmente el próximo lunes la aplicación Afore Móvil, que ya reporta 10 mil 700 descargas sin haberla lanzado oficialmente.



Carlos Ramírez, presidente de la Consar, señaló que el lanzamiento de la aplicación forma parte de la cruzada nacional para fomentar el ahorro para el retiro, ya que una reforma al sistema de pensiones es probable que no se concrete al menos en el actual sexenio.



Indicó que en México 6 de cada 10 personas que integran la Población Económicamente Activa (PEA) no tienen seguridad social, entre los que se encuentran los trabajadores independientes (12 millones de personas) o trabajadores por cuenta propia (18 millones de personas).



En conferencia de prensa ofrecida con motivo de la firma de convenio de cooperación con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), detalló que la PEA se integra por 53 millones de personas, de las cuales 22 millones tienen Afores (20 millones IMSS y poco más de 1.5 millones en ISSSTE).



"Esto quiere decir qué hay 30 millones de personas que no tienen Afore o que no están cotizando a la seguridad social, vemos un potencial en los trabajadores independientes como son muchos profesionistas como médicos, contadores o abogados", mencionó.



El lunes también se anunciará que a través de esta app los mexicanos que están en el exterior, connacionales de 11 países incluyendo Estados Unidos, podrán utilizar la aplicación, pero Ramírez no abundó en detalles y será la próxima semana cuando el titular de SHCP, José Antonio Meade, proporcione más detalles.