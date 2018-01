OCDE sugiere ajustar CompraNet para eliminar riesgos de corrupción

El sistema electrónico de compras del gobierno conocido como CompraNet debe aminorar los riesgos de corrupción, transparentar todo el ciclo de las contrataciones, integrarse con otros sistemas del gobierno y adoptar estándares internacionales, recomendó la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).



"Reformar el sistema de contratación pública es necesario para mostrar que el uso de los fondos públicos es eficaz y equitativo, pero además, se trata de reconstruir la confianza de los mexicanos en su gobierno", dijo José Ángel Gurría, Secretario General de la OCDE.



Al presentar el "Estudio del Sistema Electrónico de Contratación Pública de México, Rediseñando CompraNet de manera Incluyente", en el que el organismo hace 34 recomendaciones y proporciona una hoja de ruta sobre las reformas a implementar en tres fases, el funcionario destacó la importancia de disminuir los hechos de corrupción como un camino para elevar la productividad.



Luego de recomendar que el sistema CompraNet debe incluirse en el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), aprovechó para hacer un llamado a completar todos los nombramientos necesarios para que el sistema opere de manera adecuada.



"Esperamos tener un Fiscal Anticorrupción lo más pronto posible, -estamos con el reto de algunos de los nombramientos ya desde algún tiempo- y hay que integrar Compranet con el Sistema Nacional Anticorrupción", dijo durante su intervención en la presentación del informe en la sede de la Secretaría de la Función Pública.



Todo lo que el gobierno compró durante el 2017 significó el 5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), o bien, comprendió el 22 por ciento del presupuesto federal, según datos de la Secretaría de la Función Pública, de ahí la relevancia de transparentar sus procesos.



En el marco del relanzamiento de esta herramienta digital que hace 20 años fue pionera en América Latina, la Secretaría de la Función Pública solicitó al organismo internacional su evaluación para poder elevar la plataforma al nivel de transparencia que requiere y contribuir a la mayor eficiencia y productividad de la economía del país.



La OCDE identificó tres grandes desafíos y áreas de oportunidad: el hecho de que la transparencia de Compranet no abarca el ciclo completo de la contratación; le falta interconexión con otros sistemas y debe adoptar estándares internacionales de datos para compras públicas.



"Aunque hay trabajos para la interoperabilidad con otros sistemas como el de contabilidad y presupuestos, todavía no enchufa o no muy bien. Queda camino por andar para asegurar vinculación entre sistemas y datos", dijo Gurría.



Adoptar normas internacionales como estándar de datos para las contrataciones abiertas, es otro de los desafíos y ejemplificó que el nuevo aeropuerto de la CDMX ya usa esos estándares para la transparentar sus contrataciones.



El organismo internacional dotó a la Secretaría de la Función Pública de una hoja de ruta del Grupo de Trabajo Plural en compras públicas, con calendarios para la implementación de corto, mediano y largo plazo.

"Esta implementación deberá traducirse en cambios de cultura e inclusive cambios legales para que el nuevo Compranet no falle", aseveró el secretario general de la OCDE.



Tras comprometerse a la implementación de las reformas y a seguir la hoja de ruta que le dio la OCDE, la titular de la SFP, Arely Gómez González dijo que en 2017 el sistema CompraNet representó 288 mil 386 contratos equivalentes a una erogacion 547 mil millones de pesos, el 5 por ciento del PIB.