Comienza la nueva era de los bancos contra el robo de identidad 

Los bancos iniciarán hoy el proceso para cumplir con todas las nuevas disposiciones para prevenir el robo de identidad, entre las cuales se incluye la verificación de huellas digitales con la base de datos del Instituto Nacional Electoral.



De acuerdo con las disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para el sector bancario, que tienen el objetivo de prevenir el Robo de Identidad, los bancos tendrán alrededor de 12 y hasta 18 meses para cumplir con todas las medidas impuestas en esta disposición, que busca disminuir este delito y que los nuevos clientes de la banca sean identificados plenamente no sólo con una credencial de elector, sino hasta con dos documentos oficiales más y con la lectura y verificación en línea de las huellas dactilares.

FOCOS Unidad.

Los bancos consideran necesario que se tenga un modelo de identidad único cruzando todas las bases de datos que se tienen.



Sanción.

Los bancos que no otorguen los créditos con las nuevas medidas deberán reintegrar el monto reclamado en máximo 48 horas.



Sincronía.

La autentificación en línea de la huella dactilar que plasme el cliente debe coincidir al menos en un 98 por ciento con los registros del INE.

Según estimaciones de la autoridad, la implementación de datos biométricos, que se suman a otras medidas para prevenir el robo de identidad impuestas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tendrán un costo aproximado para la banca de más de 800 millones de pesos.



Las nuevas disposiciones obligan a los bancos a que verifiquen la credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral y la autenticación de las huellas dactilares del solicitante, así como corroborar la existencia de la Clave Única de Registro de Población con el Registro Nacional de Población y que los datos proporcionados por el cliente coinciden con los de dicho registro.



Tampoco podrán dar ya un financiamiento sin verificar y en caso de que no exista conexión con la base de datos del INE, ahora la CNBV pedirá a los bancos que presenten una constancia emitida por el Instituto en donde se señale que el sistema falló, la causa y el día.



Al respecto, Marcos Martínez, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), indicó que este proceso es una prioridad también para la banca.



“A nosotros también nos preocupa muchísimo y nos preocupa no sólo porque afecta a la economía del banco, sino porque afecta a los usuarios y los afecta en la relación con los bancos. No es más que algo compartido entre autoridades y gremio”, señaló.