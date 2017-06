Cofece multa a Pemex con más de 368 mdp por no promover competencia

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) multó con 368.76 millones de pesos (20.33 millones de dólares) a Pemex por incumplir con varios de los compromisos que hizo para promover la competencia en el mercado de combustibles, sanción que la empresa aún puede impugnar.



En septiembre de 2016, Pemex Transformación Industrial (Pemex TRI) presentó seis compromisos para suprimir cualquier trato discriminatorio en las ventas de primera mano y comercialización de diésel marino especial, medida que extendió a otros combustibles: gasolinas, gas LP, diésel, turbosina, intermediate fuel oil y combustóleo, señala el reporte de mayo de la Comisión.



El primer compromiso que hizo Pemex y que incumplió fue no otorgar beneficios en forma discrecional a los distintos compradores de sus petrolíferos.



Para eso, debía publicar en su portal comercial, a más tardar el 11 de diciembre de 2016, los beneficios concedidos en la venta de primera mano o comercialización de petrolíferos a cualquier agente económico, así como los requisitos para acceder a ellos y las causas para negarlos o revocarlos. Lo cual no hizo, según el comunicado de la Cofece.













El segundo fue no suspender a los usuarios contractuales la venta o comercialización de petrolíferos de forma discrecional.Para ello, se identificaron y limitaron las causas que podrían justificar la suspensión, mismas que debían comunicarse a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y hacer públicas en su portal comercial antes del 11 de noviembre del mismo año. Tampoco lo hizo.



El tercero, que en realidad es el compromiso número seis fue publicitar los compromisos previamente en una lista en su portal comercial y en dos medios impresos, a más tardar el 18 de octubre de 2016 que a la fecho no existe.



Pemex tiene 10 días para cumplir con estos compromisos y aunque puede impugnar la multa la Ley Federal de Competencia Económica establece que en caso de reincidencia el agente económico puede ser sancionado hasta por el doble de la multa que le correspondería.



Al respecto, la petrolera señaló que respeta los criterios empleados por la Cofece pero considera que hay elementos que no se analizaron por lo cual impugnará la resolución una vez que haya hecho un estudio de la misma.



*Con información de Reuters